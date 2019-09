Rassegna di oggi 8 settembre 2019, su: Pensione invalidità e ultimi 5 anni di contributi; Assegno invalidità e reddito del nucleo familiare; Pensione anticipata e il requisito di 35 anni di contribuzione utile; Mutuo e surroga le migliori proposte del mese di settembre 2019; tutti le novità della giornata.

Pensione invalidità e domanda respinta per ultimi cinque anni di contributi

La pensione di invalidità non è accessibile a tutti, infatti non basta essere invalido al 100 per cento ma sono richiesti anche cinque anni di contributi all’atto della presentazione della domanda. Un lettore che ha maturato ben 36 anni si è visto respingere la domanda perché negli ultimi cinque anni era disoccupato. Leggi qui la risposta al quesito posto: Pensione invalidità e ultimi 5 anni di contributi, tutte le alternative possibili

Assegno invalidità e reddito del nucleo familiare

L’assegno di invalidità al raggiungimento dell’età pensionabile si converte automaticamente in pensione di invalidità ricalcolando l’assegno pensionistico in base al montante contributivo. Ai fini della misura, non si tiene conto del reddito dei componenti del nucleo familiare, tra cui anche il coniuge. Leggi qui la notizia completa: Assegno invalidità convertito in pensione, viene considerato il reddito del coniuge?

Pensione anticipata e 35 anni di contributi utili

La pensione anticipata con quota 100 prevede il pensionamento con 62 anni di età e 38 anni di contributi. Il requisito contributivo, come specifica la circolare Inps n. 11/2019, chiarisce che per il perfezionamento è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata di almeno 35 anni di contributi utili. Questo significa che sono considerati nei contributi utili: contributi obbligatori, da riscatto, volontari, ad esclusioni dei contribuiti figurativi per disoccupazione e malattia. E’ possibile leggere qui la notizia completa: Pensione anticipata e 35 anni di contributi utili al pensionamento, le alternative possibili

Mutuo casa e surroga: le migliori proposte di settembre

Il mutuo è un finanziamento di durata medio lunga garantito da un’ipoteca iscritta sulla casa per cui si chiede il mutuo. Scegliere il mutuo più adatto alle proprie esigenze, non è cosa facile. Bisogna gare un’indagine accurata e capillare e non rivolgersi solo alla propria banca in cui si è correntisti ma confrontare varie proposte di diversi istituti di credito. Leggi qui la classifica di settembre 2019: Mutuo casa e surroga: ecco le migliore proposte per il mese di settembre 2019