Pensione e caduta Governo, continuano i dubbi dei cittadini, in particolar modo chi si trova vicino ai requisiti di pensionamento o chi ha presentato la domanda ed è in attesa di esito. Analizziamo il quesito di un nostro lettore: Buongiorno per cortesia una risposta visto le ultime novità di probabile caduta governo Il 05/09 compio 62 anni. Ho iniziato a lavorare a settembre del 1975. Entro l’anno arriverò a 42,3 anni di contributi. Quando potrò andare in pensione? Esiste il rischio che blocchino le prossime domande di pensione? Grazie mille

Crisi di Governo e pensione

Con i requisiti indicati lei può accedere sia alla pensione Quota 100 al compimento dei 62 anni, in quanto ha già maturato il requisito contributivo di 38 anni. Oppure, attendere di maturare 42 e 10 mesi di contributi, indipendentemente dall’età anagrafica e accedere alla pensione anticipata nel 2020.

Differenze fra Quota 100 e anticipata

Il calcolo della pensione anticipata e Quota 100, viene effettuato nello stesso modo:

Per chi ha iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995 il calcolo della pensione sarà interamente contributivo.

Il calcolo retributivo resta per i contributi versati fino al 31 dicembre 2011 per chi aveva maturato 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995.

Il calcolo retributivo per i contributi versati fino al 31 dicembre 1995 per tutti coloro che in tale data lavoravano ma non avevano maturato 18 anni di contributi.

Quindi, se scegli la Quota 100 anticipando il pensionamento di circa 8 mesi, l’assegno pensionistico non cambia di molto. La differenza è davvero irrisoria.

Finestre di uscita Quota 100

Per la quota 100 sono state previste due modalità di uscita diverse in base al settore di appartenenza, dipendenti pubblico o privato. In particolare, i dipendenti del settore pubblico dovranno attendere se i mesi dalla maturazione di entrambi requisiti e dovranno presentare un preavviso di sei mesi alla Pubblica Amministrazione; i dipendenti del settore privato dovranno attendere tre mesi dalla maturazione di entrambi i requisiti.

Finestra di uscita con la pensione anticipata

Il decreto-legge n. 4/2019 ha inserito per chi accede alla pensione anticipata una finestra di tre mesi con decorrenza dalla maturazione del requisito contributivo.

La crisi di Governo

La crisi di governo non toccherà le leggi già esistenti come la quota 100 e la pensione anticipata. Quindi, decida con calma la strada di pensionamento adatta alle sue esigenze.