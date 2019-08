Rassegna stampa oggi 24 agosto 2019 su: Pensione Quota 100 nel 2020 e 2021, sarà possibile fare domanda o verrà cancellata? Riforma pensioni con le ultime novità di oggi e le parole di Elsa Fornero; Congedo straordinario legge 151 fruibile nel week-end, la sentenza chiarisce l’applicazione della misura; tutte le novità della giornata.

Pensione Quota 100 e nuovo coalizione M5s e Pd, cosa succederà?

La nuova ipotesi di coalizione fra Movimento 5 stelle e Partito democratico preoccupa tutti, soprattutto i lavoratori che avendo maturato i requisiti richiesti per la nuova misura Quota 100 si accingono a fare domanda di pensionamento. In effetti, il Pd non è stato mai favorevole a questa misura, voluta fortemente da Salvini. Questo, comunque non significa che verrà cancellata o bloccata, la misura è sperimentale e sarà in vigore per tre anni, dal 2019 al 2021. Per maggiori dettagli, consigliamo di leggere: Pensione Quota 100 nel 2020 e 2021, a rischio con il nuovo Governo?

Ultime novità sulla Riforma pensioni e le parole di Elsa Fornero

La riforma pensioni è al centro dei dibattiti politici in questi giorni, tante le preoccupazioni di un’ipotesi di accordo tra M5s e Pd. Come ci si aspettava non potevano mancare le parole di Elsa Fornero, che è pronta a dire la sua commentando la caduta del Governo Salvini – Di Maio. Tra le tante affermazioni in via indiretta critica la misura pensionistica Quota 100. Leggi tutte le ultime novità in quest’articolo: Riforma pensioni: ultime notizie e le parole della Fornero

Congedo straordinario legge 151: biennale e retributivo

Il congedo straordinario legge 151 è concesso al lavoratore del settore pubblico e privato per assistere il familiare con handicap grave ai sensi della legge 1041 art. 3 comma 3. A precisare i requisiti vincolanti è la Corte di Cassazione con una recente sentenza, in cui definisce obbligatorio il requisito di convivenza con assistenza permanente e continuativa. Leggi qui l’informazione completa: Congedo straordinario legge 151: in casa anche nel week end, la sentenza della Cassazione

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram e WhatsApp al numero +39 3515397062