La pensione ha un codice identificativo che permette di decodificare i trattamenti assistenziali e previdenziali erogati dall’Inps. L’Inps mette a disposizioni un date base aggiornato con i codici identificati delle vari prestazioni assistenziali, serve per classificare la propria pensione e risalire al tipo di trattamento che viene erogato.

Pensione e codice identificativo

Una lettrice ci pone la seguente domanda: Gentili signore e signori, sono una ragazza nata a Genova che da un pò di anni vive in Germania.

In questo periodo sono dietro a compilare i fogli per il congiungimento dei miei contributi italiani con quelli attuali. Mi viene richiesto un codice identificativo di quando lavoravo a Genova ed ero iscritta all’ INPS. Potete per favore aiutarti? Ho lavorato presso la famiglia dal 1.11.1999 fino al 7.05.2007 con la qualifica di lavoratrice domestica con un contratto di lavoro personale domestico.

In attesa di una vostra risposta, vi porgo cordiali saluti.

Grazie in anticipo.

La ringrazio di averci contattato, ci tengo a chiarire che noi possiamo solo darle informazioni su dove trovare il codice, ma anche lo deve richiedere lei in prima persona, oppure rivolgersi ad un incaricato abilitato con il rilascio del mandato da parte sua: un patronato o un professionista abilitato.

Il codice identificativo potrebbe essere un codice che identifica la sua tipologia di lavoro in Italia per cui ha versato i contributi, oppure come sopra menzionato il codice identificativo che permette di decodificare il trattamento assistenziale e previdenziale della prestazione pensionistica.

Purtroppo, non le posso dare una risposta chiara, per avere questi dati può richiedere il codice pin Inps e nella sua area personale recuperare i dati che le servono. Può trovare qui tutte le informazioni che le servono per la richiesta del Pin: Chiedere il Pin Inps oggi è più facile, possibile la chat con l’assistente virtuale

Diversamente può telefonare al Call Center Inps e farsi indicare la procedura da seguire per ottenere il codice identificativo che le serve.

Può contattare l’Inps al numero 803 164, gratuito da telefono fisso e il numero 06 164 164 da cellulare (il pagamento è in base alla tariffa del gestore).

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14 (ora italiana).

Per la Germania il numero verde europeo è il seguente: Germania 08001821138

