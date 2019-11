Pensione invalidità: aumenti per il 2020 e compatibilità con reddito di cittadinanza

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest – Youtube – contattaci su Whatsapp al nuovo numero 3516559380 - inserite questo numero in rubrica e inviarci il seguente messaggio tramite whatsapp: "notizie", vi risponderemo il prima possibile.

Per sapere i requisiti necessari e a chi spetta il reddito di cittadinanza è possibile approfondire leggendo l’articolo: Reddito di cittadinanza, a chi spetta e quali sono i requisiti richiesti

Di conseguenza, nel suo caso, può richiedere il reddito di cittadinanza (se rientra nei requisiti richiesti per la misura) con la consapevolezza che quest’ultimo sarà un’integrazione della pensione di invalidità civile già percepita.

La pensione di invalidità civile è compatibile con il reddito di cittadinanza, ma l’importo percepito per la prestazione assistenziale (i 285 euro di pensione di invalidità, quindi) sarà decurtato dalla cifra spettante di reddito di cittadinanza.

Per le pensioni di invalidità l’aumento previsto è in base ad una rivalutazione che potrebbe essere dello 0,6% e porterebbe l’importo dell’assegno, attualmente di 282,55 euro al mese, a 287,3 euro.

Buongiorno chiedo scusa vorrei un informazione io percepisco una pensione di invalidità civile minima per l’anno 2020 di quanto aumenterà se aumenterà grazie. Poi ho diritto alla pensione di cittadinanza visto che già percepisco una pensione di invalidità civile minima ho 42 anni

