Pensione: la dicitura Regime Nazionale, cosa significa?

Buongiorno Sig.ra Angelina, approfitto ancora della sua gentilezza e competenza per chiederle quanto segue: a seguito del mio messaggio precedente, INPS ha sbloccato la situazione autorizzando l’utilizzo dei contributi versati all’estero (ne mio caso quasi tre anni in Svizzera) per il computo di Quota 100. Tutto il resto della mia contribuzione è italiano e raggiungo quasi 40 anni in totale

Tuttavia, due giorni fa ho ricevuto una mail da INPS una mail che dice: ” Buon giorno, la sua domanda è in liquidazione in Regime Nazionale ”

Telefonicamente mi hanno assicurato che stanno procedendo alla verifica dei contributi ed inoltre ho ricevuto in copia una mail indirizzata alla Cassa Svizzera di Compensazione che riporta in allegato tutta la mia contribuzione italiana

Sono decisamente in confusione non riuscendo a decifrare questi arzigogoli procedurali avendo informazioni col contagocce qui e là.

Le chiedo gentilmente aiuto essendo molto preoccupato anche in relazione alle recenti vicissitudini politiche. Grazie e cordiali saluti

Pensione Quota 100: in attesa dell’autorizzazione che blocca il pensionamento

Pensione e contributi versati in Italia e all’Estero

Lei avendo contributi misti, versati in Italia e all’Estero, l’Inps opera la domanda in regime nazionale. Questo significa che dovrà consultare anche l’ente contributivo dei tre anni versati all’estero. La mail che ha ricevuto significa che hanno preso in carica la pratica e la stanno elaborando. Purtroppo, la materia pensionistica è molto contorta e c’è molta confusione su di essa. Il caos politico che sta vivendo l’Italia non colpirà le domande pensionistiche già in atto, quindi almeno su questo aspetto può stare tranquillo.

