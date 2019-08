Rassegna oggi 29 agosto 2019 su: Legge 104 e trasferimento sede di lavoro per assistere il familiare con handicap grave (art. 3 comma 3); Esenzione del bollo auto e dicitura sul verbale legge 104; Conto corrente e la tassa occulta: ecco di cosa si tratta; Reddito di cittadinanza: come utilizzare la card e quali spese si possono pagare; Pensione comparto scuola; Pensione con 5 e 10 anni di contributi per colf e badanti; tutte le novità della giornata.

Legge 104 e trasferimento sede di lavoro

Abbiamo affrontato un argomento molto delicato che sempre più spesso viene discusso nelle aule di Tribunale, si tratta del trasferimento del lavoratore alla sede più vicina al luogo di residenza del familiare d’assistere. È possibile leggere la notizia in quest’articolo: Legge 104 e trasferimento per la sede di lavoro vicino al familiare

Bollo auto e verbale legge 104

Sempre in riferimento alla legge 104 abbiamo trattato un altro argomento spigoloso, che riguarda l’esenzione del bollo auto per i disabili e la loro famiglia. Sempre più spesso la domanda dell’esenzione viene rigettata perché il verbale è mancante della dicitura che da diritto alle agevolazioni. È possibile trovare le informazioni in quest’articolo: Bollo auto e verbale legge 104: la legge è cambiata, si può fare domanda?

Conto corrente e tassa occulta

Italiani sempre meno fiduciosi del mercato finanziario, infatti lasciano i risparmi sul conto corrente ma senza rendersi conto dei costi occulti, che possono essere l’inflazione e i mancati guadagni con altre strategie. Leggi qui la notizia: Conto corrente: la tassa occulta di 10 miliardi che gli italiani ignorano

Concorso Marina Militare

Il Ministero della Difesa ha pubblicato sulla gazzetta ufficiale un nuovo concorso pubblico proprio per il corpo militare della Marina. Tale concorso permetterà l’immissione nel corpo di 2200 volontari in VFP1. Leggi qui i posti disponibili e come candidarti: Bando di Concorso Marina Militare: richiesti 2200 volontari in VFP1

Reddito di cittadinanza: come utilizzare la card e quali spese si possono pagare

Abbiamo più volte affrontato l’argomento di quali spese è possibile pagare con la card del reddito di cittadinanza. In quest’articolo, abbiamo analizzato se le spese dell’auto possono essere pagate e quali sono le limitazioni: Card reddito di cittadinanza per pagare il passaggio di proprietà auto?

Pensione: comparto scuola e anticipata contributiva per colf e badanti

Il tema delle pensioni è sempre un argomento molto richiesto, e con la nostra consulenza cerchiamo di agevolare tutti coloro che si avvicinano al caos delle riforme pensioni. Abbiamo esaminato la pensione anticipata nel comparto scuola in quest’articolo: Pensione comparto scuola nel 2020, bisogna inoltrare la domanda in tempo utile

Le possibilità di pensionamento di colf e badanti che si ritrovano carriere discontinue: Pensione come badante e colf, con 5 o 10 anni di contributi, le alternative

