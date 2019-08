Rassegna su tutte le ultime novità di oggi 04 agosto 2019, su: Pensione nel 2020; Mutuo nel 2019/2020: convenienza del tasso fisso o variabile; Estratto conto contributivo per dipendenti privati; Rayanar: 900 esuberi; Tim applica il contratto di espansione e assume 600 lavoratori; Congedo straordinario con legge 104 e maturazione dei rati di tredicesima, ferie e TFR; tutte le novità della giornata.

Pensione nel 2020 con cumulo o riscatto contributivo

Abbiamo esaminato il caso di un lettore che chiedeva chiarimenti sulla Quota 41 nel 2020 e quale misura utili utilizzare per le settimane mancanti al raggiungimento del requisito contributivo di 41 anni; è possibile leggere qui la risposta: Pensione nel 2020 con riscatto dei contributi, precisazioni

Mutuo nel 2019

Ad oggi i tassi dei mutui sono ai minimi storici e comprare una casa conviene molto di più. Molti i dubbi se conviene contrarre il mutuo a tasso fisso o a tasso variabile. Abbiamo redatto quest’articolo illustrando le differenze e la convenienza in modo da rendere più facile la scelta: Mutuo casa 2019: scelta tra tasso fisso e variabile. Ecco qual è il migliore

Novità inps: estratto conto dipendenti privati

L’Inps ha comunicato con un messaggio pubblicato sul portale, il nuovo servizio di controllo e consultazione della propria posizione previdenziale “CIP – Consultazione info previdenziali per i dipendenti privati. Leggi qui il messaggio Inps: Estratto conto contributivo: nuovo servizio online per i dipendenti privati

Rayanair: 900 esuberi per fine agosto

Il piano di Ryanair prevede circa 900 esuberi, il che significa che 500 piloti e 400 membri del personale sono in eccesso. Per il momento non si sa quale sarà il destino a cui andranno incontro. A fine agosto si deciderà il loro destino. Leggi qui la notizia completa: Ryanair, taglio al personale: sono a rischio circa 900 posti di lavoro

Tim: 600 nuovi posti di lavoro

Tim annuncia il contratto di espansione previsto dal Decreto Crescita per assumere circa 600 lavoratori e scongiurando 3.000 esuberi previsti. Leggi qui la notizia completa: Tim, contratto di espansione: saranno circa 600 i nuovi posti di lavoro

Congedo straordinario con legge 104

Precisazione sulla fruizione del congedo straordinario legge 151 unitamente ai permessi legge 104. Abbiamo trattato nello specifico la maturazione delle ferie e della tredicesima nelle assenze di lavoro per congedo ad intervallo a giorni. La normativa su quest’aspetto è chiara, e per quanto riguarda il congedo non maturano i ratei di: ferie, tredicesima e TFR. Leggi la notizia completa qui: Congedo straordinario e permessi con legge 104: le ferie e la tredicesima si perdono?