Pensione obbligatoria prima dei 67 anni: ecco quando e per chi

Le normative valide per i dipendenti del settore privato, non sempre sono le stesse di cui possono fruire i dipendenti pubblici e così, mentre un dipendente del settore privato può continuare a lavorare tranquillamente fino al compimento dei 67 anni di età, quelli del pubblico impiego, a volte, sono costretti al pensionamento a 65 anni. Vediamo perchè.

Pensionamento obbligatorio a 65 anni

Una nostra lettrice ci chiede:

Buongiorno.

Vorrei sapere con certezza se io posso andare in pensione di vecchiaia , compiendo a febbraio 2020, 65 anni e 44 di contributi. Sono una dipendente statale , se volessi potrei rimanere fino a 67 anni? O sono obbligata a uscire dal servizio avendo comunque 44 anni di contributi?

Grazie

Con la riforma della pubblica amministrazione del 2014 è stato abolito l’istituto del trattenimento in servizio e allo stesso tempo è stato posto l’obbligo, per le pubbliche amministrazioni di porre a riposo d’ufficio i dipendenti che al compimento dei 65 anni avessero maturato un qualsiasi diritto alla pensione. Il dipendente pubblico, quindi, che al compimento dei 65 anni ha maturato il diritto di accesso alla pensione anticipata (che richiede 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne) è costretto al pensionamento d’ufficio.

Nel suo caso, di conseguenze, avendo ampiamente maturato il diritto alla pensione anticipata, possedendo 44 anni di contributi, al compimento dei 65 anni vi è l’obbligo del pensionamento. Non può trattenersi in servizio fino al compimento dei 67 anni in base a quello che è stato stabilito con la riforma della pubblica amministrazione del 2014.

