Pensione Opzione donna 2020: 35 anni di contributi con arrotondamento?

La pensione Opzione donna è stata confermata anche per il 2020, bisogna attendere la pubblicazione in G.U. e le circolari Inps attuative. I requisiti richiesti sono 58 anni di età anagrafica per le lavoratrici dipendenti e 59 anni per le lavoratrici autonome; per entrambe le categorie è richiesto un requisito contributivo di 35 anni. I requisiti devono essere maturati entro il 31 dicembre 2019. L’assegno pensionistico viene erogato dopo una finestra di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome, escluse dalla finestra le dipendenti del comparto scuola.

Pensione Opzione donna: requisito contributivo

Una lettrice ci pone la seguente domanda:

Spett.le Redazione,

avrei necessità di conoscere l’attuale regola applicata dall’INPS per quanto attiene il calcolo dei contributi per opzione donna pubblico impiego.

In particolare, se viga l’arrotondamento a 35 anni per coloro che hanno raggiunto la soglia di 34 A, 11 M, 16 GG. Nel mio caso 22 gg.

Ringraziando infinitamente.

Risposta. Il requisito contributivo richiesto è di 35 anni di contributi utili (52 settimane annue), valida la contribuzione obbligatoria, volontaria, da riscatto e figurativa, sono esclusi dal calcolo della contribuzione figurativa accreditata, i contributi per malattia e disoccupazione (NASPI).

Non sono previsti arrotondamenti, entrambi i requisiti pieni: anagrafico e contributivo, devono essere maturati entro il 31 dicembre 2019.

Anche se per poco, lei non raggiunge il requisito contributivo richiesto. Dovrà attendere la possibile proroga dell’Opzione donna nel 2021.

Per approfondimenti sulla contribuzione e la cristallizzazione del diritto, consiglio di leggere: Pensione Opzione Donna: contributi utili, penalizzazione e cristallizzazione

