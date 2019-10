Pensione Opzione donna 2020: il cumulo contributivo un problema

La misura pensionistica Opzione donna è stata prorogata anche nel 2020 anche se sui requisiti restano ancora delle incognite, nello specifico, possono accedere alla misura le lavoratrici dipendenti con 58 anni di età e le lavoratrici autonome con 59 anni di età che hanno maturato un requisito contributivo di 35 anni. Per i requisiti per l’anno 2020 ci riserviamo di capire come sarà strutturata, le indiscrezioni arrivate fanno ritenere che il beneficio sarà esteso alle nate sino al 1961, se dipendenti, o sino al 1960, se lavoratrici autonome.

Cumulo contributivo e pensione Opzione donna

Questa misura pensionistica è una misura penalizzante sotto vari aspetti. Il suo calcolo avviene con il sistema interamente contributivo e non vengono considerati nel montante contributivo richiesto di 35 anni, i contributi per malattia e disoccupazione, ma questa non è l’unica penalizzazione. Una lettrice, ci scrive: Angelina buongiorno… volevo chiederti l’opzione donna è valida anche per le donne geometra iscritte al collegio e aventi due contribuzioni diverse ossia 9 anni INPS e 31 anni cassa geometri e 59 anni c30ompiti a settembre 2019… grazie Angelina

Cumulo contributivo o totalizzazione inutilizzabile

Il cumulo contributivo gratuito o la totalizzazione è inutilizzabile per arrivare ai 35 anni di contributi richiesti per conseguire il pensionamento con il regime sperimentale Opzione donna. Lei pure avendo totalizzato più di 35 anni tra le due gestioni, non può scegliere come misura pensionistica l’opzione donna, in quanto non può far valere il cumulo dei contributi ed integrare i versamenti per arrivare a 35 anni.

Per maggiori chiarimenti in merito, vista l’Opzione donna una misura pensionistica specifica e con tante limitazioni, le consiglio di rivolgersi direttamente alla sua cassa previdenziale, per non incorrere in errore.

Pensione O.D. proroga 2020: possono accedere le nate del 1961

