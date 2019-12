Pensione Opzione donna 2020: le finestre da rispettare

La proroga Opzione donna nel 2020 è stata confermata, si attende la pubblicazione e la circolare Inps con le disposizioni attuative. La misura pensionistica Opzione donna nel 2020 avrà i seguenti requisiti: 58 anni di età anagrafica per le lavoratrici dipendenti e 59 anni per le lavoratrici autonome; con un requisito contributivo di 35 anni.

Pensione Opzione donna e finestre di uscita

I requisiti devono essere maturati entro il 31 dicembre 2019. Va ricordato che l’assegno viene erogato dopo una finestra di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome, ad esclusione del comparto scuola.

Quando percepirò il primo assegno pensionistico?

Una lettrice del settore pubblico ci ha scritto: Buonasera, sono dipendente pubblica con 39 anni di contributi e 58 anni compiuti a giugno 2019, dopo l’esito positivo della proroga di opzione donna, da quando può partire la prima rata di assegno pensionistico. Grazie.

Risposta. L’assegno sarà erogato dopo la finestra di uscita, per le lavoratrici del settore pubblico è di 18 mesi dalla maturazione di entrambi i requisiti. In questi 18 mesi di attesa è possibile continuare a lavorare ma non è obbligatorio.

