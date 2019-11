Pensione opzione donna 2020: quando si apre finestra di 12 mesi

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062

Nel caso in questione, quindi, avendo raggiunto il requisito contributivo da 2 anni e quello anagrafico dal maggio 2019, la decorrenza della pensione con il regime sperimentale dovrebbe decorrere a partire dal 1 giugno 2020.

La normativa stabilisce che le lavoratrici che accedono alla pensione con l’opzione donna debbano attendere 12 mesi di finestra per poter avere la liquidazione della pensione. I 12 mesi di finestra partono a decorrere dal raggiungimento dei requisiti e, quindi, anche essendoci una proroga che riparte dal 2020 della misura se una lavoratrice ha raggiunto i requisiti anagrafici e contributivi prima della fine dell’anno la finestra di attesa di 12 mesi si calcola dal momento che entrambi i requisiti sono stati raggiunti.

Grata per la risposta che vorrete darmi saluto cordialmente.

anno per percepire la pensione e quindi dal 2021 o se la finestra andrà ad aprirsi dal 1 giugno 2020 in

Per una risposta dei nostri esperti scrivi a consulenze@notizieora.it I nostri esperti risponderanno alle domande in base alla loro rilevanza e all'originalità del quesito, rispetto alle risposte già inserite in archivio.