Pensione Opzione donna con 58 anni di età e 35 di contributi maturati entro il 31 dicembre 2019

Le regole sulla pensione Opzione donna rimangono invariate. Ricordiamo che la misura è penalizzante per due fattori:

La risposta è affermativa, ma bisogna attendere la pubblicazione della legge di Bilancio 2020 nella Gazzetta Ufficiale e l’emanazione delle circolari Inps con le modalità attuative, con tempi e modalità per poter fare domanda.

Si sperava in qualcosa di più forte, che la misura diventasse definitiva, senza dover procedere alla proroga annualmente, ma anche così si dato giustizia alle nate del 1960/1961 che erano state escluse.

La pensione opzione proroga anche nel 2020 con un cambio di requisiti, infatti potranno accedere alla misura pensionistica le lavoratrici che matureranno entrambi i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2019. La bozza legge di Bilancio appena approvata alla Camera prevede all’art. 55 la modifica dei requisiti con la possibilità di fare domanda per tutto il 2020. Nello specifico l’art. 55 sostituisce le parole “il 31 dicembre 2018” dalle seguenti: “il 31 dicembre 2019” e le parole “entro il 28 febbraio 2019” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 29 febbraio 2020”.

