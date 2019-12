Pensione Opzione Donna: contributi utili, penalizzazione e cristallizzazione

La misura pensionistica Opzione donna è stata confermata anche per il 2020. I requisiti richiesti sono 58 anni di età anagrafica per le lavoratrici dipendenti e 59 anni per le lavoratrici autonome; entrambe le categorie devono aver maturato un requisito contributivo di 35 anni. I requisiti devono essere maturati entro il 31 dicembre 2019. Va ricordato che l’assegno viene erogato dopo una finestra di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome.

Analizziamo gli effetti della decurtazione

Con la scelta pensionistica Opzione donna si ha una decurtazione dell’assegno pari al 20-30% rispetto all’ultimo stipendio percepito, questo perché questa misura è calcolata interamente con il sistema contributivo a differenza delle altre misure che prevedono il calcolo con il sistema misto. L’entità della riduzione dipende molto dalla carriera lavorativa della dipendente.

Contributi figurativi

Il requisito contributivo richiesto è di 35 anni di contributi utili (52 settimane annue), valida la contribuzione obbligatoria, volontaria, da riscatto e figurativa, sono esclusi dal calcolo della contribuzione figurativa accreditata, i contributi per malattia e disoccupazione (NASPI).

Inoltre, nei confronti delle lavoratrici non si applicano le agevolazioni previste per le lavoratrici madri dall’art. 1 comma 40 della legge 335/1995 che riconoscono l’accredito di contributi figurativi per i periodi di assenza per assistenza e cura dei figli fino al sesto anno di età. Non è riconosciuta neanche la maggiorazione del 50 per cento del periodo di lavoro svolto nella minore età.

La cristallizzazione

Per effetto della cristallizzazione del diritto è utile ricordare che se si maturano entrami i requisiti nell’anno richiesto, la domanda si può presentare anche in un momento successivo.

