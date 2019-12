Pensione Opzione donna: durante la finestra di uscita si può lavorare?

La misura di pensione anticipata Opzione donna è riservata alle lavoratrici dipendenti autonome che hanno maturato un requisito contributivo di 58 anni per le lavoratrici dipendenti e 59 anni per le lavoratrici autonome, unitamente ad un requisito contributivo di 35 anni. Con la proroga inserita nella Legge di Bilancio 2020 (ancora da pubblicare in G.U.), entrambi i requisiti devono essere entrambi maturati al 31 dicembre 2019.

Pensione Opzione donna: finestre di uscita

La misura prevede una finestra di uscita dalla maturazione di entrambi requisiti di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome. Ci si domanda nel periodo temporale della finestra di uscita è possibile lavorare. Rispondiamo a questa domanda analizzando il quesito di una nostra lettrice.

Finestra di uscita: si può lavorare?

Buongiorno, vorrei accedere alla pensione con opzione donna.

Sono nata nel 1960 e ad oggi ho 35 anni di anzianità contributiva.

Vorrei sapere quanto durerà la finestra e se durante quel periodo posso continuare a lavorare.

Grazie.

Come sopra riportato la finestra di uscita dalla maturazione di entrambi i requisiti, consiste in un periodo temporale di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome. Durante la finestra di uscita le lavoratrici hanno diritto a lavorare per tutto il periodo, fino alla decorrenza della pensione, ma non sono obbligate.

Ricordiamo che la misura pensionistica richiede la cessazione del rapporto di lavoro.

Inoltre, le lavoratrici del comparto scuola non devono rispettare nessuna finestra di uscita, per approfondimenti consigliamo di leggere: Pensione Opzione donna nel 2020 con 35 anni di contributi e finestre, tranne per il comparto scuola

