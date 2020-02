La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) non è per tutti, ma possono aderire a questa misura solo coloro che hanno versato almeno cinque anni di contributi in un fondo previdenziale. Aderire alla RITA permette di accedere alla pensione con 5 o 10 anni (se disoccupato da lunga durata) di distanza dalla pensione di vecchiaia.

Pensione 5 o 10 anni prima della pensione di vecchiaia

La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) permette il pensionamento anticipato con l’erogazione frazionata, in tutto o in parte (a scelta del richiedente) del capitale previdenziale accumulato (per il periodo considerato che sarà di un massimo di 5 o 10 anni in base ai requisiti sopra esposti).

Lavoratori con invalidità e anticipo pensione con la RITA

Analizziamo il quesito di un lettore: Sono P. P. ho 18 di contributi e un’invalidità del 100% e sono in attesa di avere la 104, mi potreste essere utili e spiegarmi qualcosa riguardo la Rita. Grazie e attendo un vostro gentile parere

Rita per i lavoratori con invalidità

Per i lavoratori con un’invalidità permanente che cessano il rapporto di lavoro e si trovano a distanza di cinque anni dalla pensione di vecchiaia, potranno chiedere alternativamente il riscatto ovvero la RITA, se hanno maturato almeno 5 anni di contributi come partecipazione al sistema di previdenza complementare (fondo pensione) e se hanno anche 20 anni nel regime obbligatorio di appartenenza.

Pensionamento con un anticipo di 5 o 10 anni,

Conclusione

Nel suo quesito non specifica né l’età anagrafica né se ha aderito ad un fondo previdenziale complementare, necessario ai fini dell’adesione alla Rendita Integrativa Temporanea Anticipata.

Deve comunque maturare un requisito di 20 anni di contributi più cinque in un fondo pensione e avere cinque anni di distanza dalla pensione di vecchiaia, solo con questi requisiti può fare domanda di pensionamento con la RITA. La domanda deve essere inoltrata direttamente al Fondo previdenziale complementare.

