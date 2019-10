Pensione più vicina con 56 anni di età: scompriamolo

Ovviamente più un lavoratore è giovane più è difficile trovare una misura che gli permetta di accedere alla pensione in modo veloce. Per i lavoratori che hanno iniziato a lavorare in età giovanissima esiste la possibilità di accedere alla quota 41 che, però, richiedendo requisiti precisi, risulta essere molto restrittiva. Vediamo il caso della nostra lettrice.

Pensione a 56 anni

La nostra lettrice ci contatta per chiederci:

Buongiorno a febbraio 2020 maturo 34 anni di contributi + ipotetici 5 mesi contribuzione da riscattare e a marzo 2020 compio 56 anni. Quale è la possibilità di pensione più vicina?

opzione donna 41 anni vecchiaia

Siccome parla di ipotetici 5 mesi di contribuzione da riscattare facciamo il conto solo sui 34 anni di contributi maturati nel 2020. Purtroppo nella quota 41, che comunque richiederebbe 41 anni di contributi, non rientra poichè la misura richiede di aver versato almeno 12 mesi di contribuzione prima del compimento dei 19 anni (non se, però, se avendo avuto una carriera discontinua vi rientri).

Con l’attuale normativa non rientra neanche nell’opzione donna che richiede almeno 35 anni di contributi e 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti (59 anni per le autonome): al momento la misura è stata prorogata anche nel 2020 con requisiti, però, raggiunti entro il 31 dicembre 2019. Dovrebbe attendere e vedere se verrà prorogata anche negli anni successivi per capire se potrà utilizzarla per il pensionamento, anche se a mio avviso non è una misura conveniente prevedendo l’intero ricalcolo contributivo della pensione (in alcuni casi, infatti, comporta una decurtazione dell’assegno pensionistico pari al 30%).

La modalità più veloce di accesso alla pensione stando all’attuale normativa è con la pensione anticipata alla maturazione dei 41 anni e 10 mesi di contributi. Mancando, però, ancora diversi anni al possibile pensionamento nulla toglie che nel frattempo venga varata una misura che le permetta il pensionamento in modo più veloce ed altrettanto conveniente.

