Pensione precoci: quali requisiti per il riconoscimento?

I lavoratori che hanno iniziato a lavorare molto presto e possono vantare almeno 12 mesi di contributi derivanti da lavoro effettivo versati prima del compimento dei 19 anni, hanno la possibilità, se in possesso di determinati requisiti, di accedere alla pensione quota 41 riservata ai precoci che richiede soltanto 41 anni di contributi. Vediamo di capire cos’altro viene richiesto per l’accesso alla pensione.

Pensione precoci e requisiti

Un lettore ci scrive:

Salve, prima dei 19 anni ho versato oltre 15 mesi di contributi, dopo il 19° anno ho sempre lavorato, nel giugno 2021 avrò 41 anni di lavoro . Quali requisiti dovrò inoltre avere per essere riconosciuto lavoratore precoce? Grazie

Per il riconoscimento del lavoro precoce basta, appunto, possedere i 12 mesi di contributi versati prima del compimento dei 19 anni di età Altro discorso, invece, è l’accesso alla quota 41 per la quale oltre all’essere precoce e aver versato almeno 41 anni di contributi è necessario trovarsi in una delle seguenti condizioni:

essere un lavoratore disoccupato a seguito di licenziamento e aver terminato la fruizione da almeno 3 mesi dell’intera indennità di disoccupazione spettante;

essere un lavoratore invalido con percentuale di invalidità riconosciuta pari o superiore al 74%

essere un lavoratore che da almeno 6 mesi di prende cura di un familiare convivente con handicap grave in base alla legge 104, articolo 3, comma 3

Essere un lavoratore usurante o che svolge mansioni gravose.

Se non rientra nelle casistiche sopra elencate, purtroppo non ha diritto alla pensione con la quota 41 e, per forza di cose, per la quiescenza dovrà attendere di maturare il requisito contributivo necessario per accedere alla pensione anticipata che è di 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e di 41 anni e 10 mesi per le donne.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube