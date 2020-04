Pensione: quando si può accedere con soli 15 anni di contributi?

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube

In alternativa, ma solo se tutti i suoi contributi sono stati versati dopo il 31 dicembre 1995, può accedere alla pensione di vecchiaia contributiva al compimento dei 71 anni con soli 5 anni di contributi.

• possedere almeno 5 anni di contributi dal 1 gennaio 1996 in poi.

L’opzione Dini, invece, prevede l’accesso alla pensione di vecchiaia, sempre al compimento dei 67 anni e con soli 15 anni di contributi di chi è in possesso dei seguenti requisiti:

Se rientra in uno di questi 3 casi, quindi, può accedere a 67 anni alle pensione di vecchiaia in deroga con soli 15 anni di contributi e pu, quindi, versare i contributi mancanti con i volontari.

• ha una carriera discontinua e per almeno 10 anni non ha versato le 52 settimane di contributi minimi richiesti pur avendo un’anzianità contributiva di almeno 25 anni (il primo contributo, quindi, deve essere stato versato almeno 25 anni prima della domanda di pensione).

• è stato autorizzato al versamento dei contributi volontari entro il 31 dicembre 1992, anche se non ha mai versato tali contributi volontari

• ha tutti i contributi versati prima del 31 dicembre 1992 (se versa contributi volontari, però, è da tenere presente che colloca contributi dopo il 1992 e, quindi, non rientra più nei requisiti)

Prima di decidere se versare o meno i contributi volontari per raggiungere i 15 anni di contributi è bene che lei verifichi se rientra in una delle 3 deroghe Amato o nell’opzione Dini.

Ho letto che si può andare in pensione con 15 anni di contributi io ne 12 potrei versarli? grazie

Per poter accedere alla pensione di vecchiaia è necessario, oltre all’aver compiuto almeno i 67 anni, possedere almeno 20 anni di contributi. Esistono delle eccezioni a questa regola ed è possibile accedere al pensionamento di vecchiaia con solo 15 anni di contributi grazie alle 3 deroghe Amato e all’opzione Dini, ma bisogna essere in possesso di specifici requisiti che vi andremo ad illustrare di seguito.

