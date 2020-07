La pensione Quota 41 permette ai lavoratori precoci di uscire dal lavoro con 41 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica, inoltre, devono trovarsi in una delle seguenti tutele: lavoratore invalido con una percentuale del 74%; lavoratore caregiver da almeno sei mesi; lavoratore che svolge mansioni usuranti e gravose; lavoratore disoccupato che da almeno tre mesi ha terminato la fruizione della Naspi. Fondamentale per accedere a questa misura è il lavoro precoce, ma cosa significa? Lavoro precoce significa che il lavoratore ha iniziato a lavorare prima del compimento del diciannovesimo anno di età e ha versato almeno 12 mesi pari a 52 settimane di contributi utili. La pensione quota 41 è stata creata per i lavoratori precoci è un beneficio a loro destinato, e fa parte delle pensioni news attualmente in vigore.

Pensione: lavoro precoce

Un lettore ci chiede: “Buongiorno Ho 58 anni e 37 anni e 6 mesi di lavoro e 277 giorni di lavoro nell’anno che avevo 18 anni

Che possibilità ho di andare in pensione? Ho terminato un contratto con la scuola il 30.05.2020…

Grazie”

Nel suo caso 277 giorni lavorativi coperti da contribuzione prima del compimento dei diciannove anni, si configurano in 9 mesi, in settimane 39. Quindi, non può accedere alla quota 41, perché come sopra esposto possono accedere solo coloro che hanno maturato 12 mesi, in settimane 52, di contributi utili.

Un’altra misura che permette di uscire dal lavoro a prescindere dell’età anagrafica è la pensione anticipata, che non tutti i vincoli della quota 41 ma solo il requisito contributivo così suddiviso:

uomini 42 e 10 anni di contributi;

donne 41 e 10 mesi di contributi.

Questa misura pensionistica è soggetta all’adeguamento dell’aspettativa di vita che il decreto legge n. 4/2019 ha bloccato fino al 2026, quindi, fino a questa data i contributi non subiranno cambiamenti.

La pensione anticipata prevede una finestra mobile di tre mesi dalla maturazione del requisito contributivo.

Un’altra alternativa è possibile con la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata che prevede una rendita fino ad arrivare all’età di pensionamento per la pensione di vecchiaia. Per aderire a questa misura bisogna aver aderito ad un fondo pensione da almeno cinque anni e versato regolarmente i contributi. La RITA prevede un anticipo di cinque anni per i lavoratori dipendenti e 10 per i lavoratori disoccupati di lunga durata. Per approfondire la RITA, può consultare: Pensionamento con la rendita a 57 o 62 anni: esempi di calcolo per capire la convenienza

Queste sono le varie alternative attualmente in vigore.

