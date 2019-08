Rassegna su: Pensione Quota 100 per dipendenti pubblici; Pensione anticipata con il versamento di contributi volontari o isopensione; Congedo per gravi motivi; Legge 104 e turni di lavoro notturno; Agevolazioni con legge 104 e isee basso; Rimborso 730 e probabile errore; Mutuo prima casa nel 2019; Imminente crisi della Borsa di Milano; Sciopero ad agosto di Poste Italiane; le novità della giornata.

Quota 100 in vigore dal 1° agosto per i dipendenti pubblici

Entra oggi in vigore per i dipendenti pubblici la “Quota 100”, che permette di anticipare la pensione con 62 anni di età e 38 anni di contributi. Ecco cosa prevede la normativa sulla decorrenza della pensione: Pensione Quota 100 per dipendenti pubblici in vigore da oggi 1° agosto

Pensione anticipata e isopensione

Abbiamo illustrato quando è possibile accedere alla pensione anticipata con il versamento dei contributi volontari o con l’isopensione, che prevede un accordo con il datore di lavoro il quale si fa carico degli oneri. Leggi qui la notizia completa: Contributi volontari per accedere subito alla pensione: l’isopensione

Congedo per gravi motivi

Possono fruire del congedo per gravi motivi i dipendenti del settore pubblico e privato. Il congedo non è retributivo e non è coperto da contribuzione figurativa. Può essere concesso solo se gravi motivi documentati. Per maggiori informazioni consigliamo di leggere: Congedo per gravi motivi è coperto da contributi validi per la pensione?

Legge 104: turni lavorativi e agevolazioni disabili

L’Avvocato Fernanda Elisa De Siena ha risposto a due quesiti dei nostri lettori.

Il primo riguarda i turni di lavoro notturni e legge 104 art. 3 comma 3: Lavoro e legge 104: modulazione dei turni a discrezione del dirigente.

Il secondo riguarda le agevolazioni per disabili con un Isee basso: Quali agevolazioni con legge 104 e Isee basso si possono ottenere?

Rimborso 730: errori

Cosa fare se ci siamo accorti di aver commesso un errore nel 730 e il rimborso è inferiore o viceversa è maggiore? Ecco una guida completa di cosa fare in questi casi e come rettificare l’errore per evitare sanzione dall’Agenzia delle Entrate: Rimborso 730 errato: procedura di correzione errori e i codici da utilizzare

Mutuo prima casa: nel 2019 tassi in discesa

Stipulare un mutuo per la prima casa oggi conviene di più. Nel 2019 i tassi sono in forte discesa e chi ha intenzione di acquistare casa, questo è il momento giusto. Per sapere quanto si risparmia, vi consigliamo di leggere: Mutuo prima casa 2019: tassi ancora in discesa, ecco quanto si risparmia

Imminente crisi: la Borsa di Milano in forte discesa

La Borsa di Milano sta facendo preoccupare un po’ tutti. Se sale il debito del costo pubblico, di conseguenza sale il costo che le banche devono affrontare per finanziarsi. Di conseguenza potrebbero alzarsi le ratei dei mutui che pagano le aziende e i cittadini. Leggi qui la notizia completa: La borsa di Milano in forte calo è segno di una imminente crisi?

Sciopero di Poste italiane nel mese di agosto

Sciopero di Poste italiane nel mese di agosto, varie le motivazioni, i disaggi potrebbero riguardare eventuali ritardi o disguidi nelle consegne o una riduzione dell’orario di apertura degli uffici postali: Poste Italiane, scioperi nel mese di agosto, dove, quando e perché?