Pensione Quota 100 con cristallizzazione del diritto

La pensione anticipata quota 100 ha fatto il suo esordio a gennaio 2019 come misura sperimentale con una valenza di tre anni dal 2019 al 2021. Questa misura è stata molto discussa e ha sollevato molte polemiche. Con il nuovo Governo Pd -M5S, non è stata ben vista e si pensava alla sua abolizione. Tuttavia, il premier Conte, ha chiarito che non ci sarà nessuna abolizione confermando la misura fino alla scadenza triennale. Analizziamo gli effetti della cristallizzazione della pensione quota 100.

Pensione quota 100 e cristallizzazione del diritto

Salve, ho maturato il diritto ad andare in pensione con quota 100 quest’anno, ma se volessi aspettare ancora qualche anno, e se non dovesse esserci più quota cento, posso andarmene lo stesso in pensione avendo maturato il requisito nel 2020?

Grazie

Cristallizzazione del diritto

La quota 100 come sopra ribadito è una misura sperimentale e ha la durata di tre anni. Potranno beneficiarne coloro che maturano entrambi i requisiti sino al 31 dicembre 2021. Per effetto della cristallizzazione del diritto chi matura entrambi i requisiti entro il 31 dicembre 2021, potrà accedere alla quota 100 quando vuole.

Tale diritto viene chiarito anche nel decreto-legge n. 4/2019 e nella circolare Inps attuativa. Viene specificato che i lavoratori che perfezionano i requisiti anagrafici e contributi (62 + 38) nel triennio 2019 -2021, possono conseguire il diritto ala trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo.

In risposta alla nostra lettrice: la quota 100 durerà fino al 2021, lei potrà accedere al pensionamento anche in un momento successivo, in quanto ha maturato i requisiti nel triennio di sperimentazione.

Pensione anticipata Quota 100: ultima scadenza per fare domanda

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube