Pensione Quota 100 nel 2020 e 2021, a rischio con il nuovo Governo?

Le preoccupazioni sulla sorte della Quota 100 sono sempre più forti e negli ultimi giorni sembra esserci anche un fondamento. Con la caduta del Governo nato con l’accordo a firma di Salvini e Di Maio, la possibile coalizione del Movimento 5 stelle e il Partito democratico crea molte perplessità sugli effetti che potrebbero derivare sulla misura.

Pensione Quota 100: Governo M5S – Pd

La pensione Quota 100 è una misura voluta fortemente dalla Lega, con l’ipotesi di un possibile Governo M5S – Pd, sicuramente la misura come tante altre, entrerebbe nel mirino del nuovo Esecutivo.

Ricordiamo, che la misura pensionistica Quota 100 è una misura sperimentale ed è in vigore dal 2019 al 2021. Essendo legge a tutti gli effetti, dovrebbe rimanere in vigore per tutto il triennio, sul suo futuro c’è molta incertezza, è difficile capire cosa avverrà. In questi giorni si deciderà se si andrà alle urne o subentrerà un Governo esecutivo.

Domanda di un lettore

Entro l’anno compirò 62 anni con 40 di contributi per cui l’inizio del 2020 dovrei essere in pensione. Potrebbe esserci il pericolo che la quota 100 venga annullata per il 2020 e 2021? Grazie. Saluti

Risposta: Sicuramente la pensione Quota 100 rimarrà in vigore per il triennio sperimentale, quindi lei potrà accedere al pensionamento nel 2020. Sulla sua possibile proroga o come era stato previsto il passaggio in quota 41 per tutti senza limiti e paletti, non credo al momento ci possa essere un margine di trattativa.

