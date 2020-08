Pensione quota 100 fino al 31 dicembre 2021 o anticipata con i contributi volontari? È questa la domanda a qui rispondiamo oggi considerando le varie tipologie e le possibilità, entrambe le misure fanno parte delle pensioni news.

Pensione quota 100 o anticipata?

Un lettore ci scrive: “Buon pomeriggio, Vi scrivo per avere un chiarimento in quanto entro fine anno 2020 compio 63 anni con 40 anni di contributi versati. Considerata la crisi attuale, sono del settore autonomo commercio, sono tentato ad accedere alla quota 100. Chiedo se possibile versare contributi volontari, fino alla maturazione dei 42 anni e 10 mesi e se poi la pensione di vecchiaia verrà aggiornata nell’importo. Grazie P. ”

La pensione quota 100 è una pensione anticipata a tutti gli effetti non è soggetta a penalizzazioni in quanto il calcolo dell’assegno è effettuato come la pensione ordinaria. La quota 100 termina il suo triennio sperimentale il 31 dicembre 2021 e non sarà rinnovata (almeno da quanto si evince dall’ultimo orientamento del governo). Sulla nuova riforma ancora non ci sono notizie concrete, può trovare le ultime indiscrezioni qui: Riforma pensione: idee discordanti, ecco la verità sulle pensioni nel 2021

Va precisato che la quota 100 è soggetta allo strumento delle finestre diverso se settore pubblico e privato: 6 mesi per i dipendenti, tre mesi per il settore privato.

Se non aderisce alla quota 100 (requisiti 62 anni e 38 anni di contributi) può accedere all pensione anticipata con 42 e 10 mesi di contributi. Anche la pensione anticipata è soggetta al sistema delle finestre, con una finestra di tre mesi dalla maturazione del requisito contributivo a prescindere dell’età anagrafica.

Lei può versare i contributi volontari che sono validi a tutti gli effetti sia per il diritto che per la misura. I contributi volontari sono validi a tutti gli effetti anche per la pensione di vecchiaia e per qualsiasi forma pensionistica.

Io le consiglio di valutare l’uscita con la pensione anticipata quota 100, può anche effettuare una simulazione per vedere effettivamente se le conviene il pagamento dei contributi volontari fino alla pensione anticipata. Per la simulazione può usare il servizio Inps: la mia pensione futura.

