Pensione quota 100 per dipendenti pubblici: non solo 6 mesi di attesa ma anche obbligo di preavviso

L’accesso alla pensione quota 100 prevede differenti modalità per i dipendenti privati e per quelli pubblici, ad iniziare dalla durata della finestra d’attesa che per i dipendenti di aziende private è di soli 3 mesi mentre per i dipendenti del pubblico impiego è di 6 mesi. Ma non basta.

Pensione quota 100

Una nostra lettrice ci scrive:

Signori buonasera,

sono una dipendente della PA, ho già maturato il diritto alla pensione con quota 100, oggi mi è venuta l’idea di fare la domanda.

i sei mesi per raggiungere la finestra di uscita vengono conteggiati dalla data della domanda, oppure a questo punto potrei o potrebbero farmi uscire dal lavoro subito????? GRAZIE

La finestra di attesa per l’accesso alla quota 100 è dal raggiungimento di entrambi i requisiti: raggiunti, quindi, i 38 anni di contributi e compiuti i 62 anni di età per poter accedere alla pensione è necessaria un’attesa di 3 mesi per i dipendenti privati e di 6 mesi per quelli del pubblico impiego.

Ma per i dipendenti statali non vi è solo l’obbligo di attesa dei 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti, ma anche l’obbligo di un preavviso di almeno 6 mesi all’amministrazione di appartenenza.

Pur avendo raggiunto i requisiti, quindi, la sua attesa di 6 mesi decorre dal momento in cui presenterà le dimissioni al suo ente di appartenenza comunicando un preavviso obbligatorio di 6 mesi.

In nessun caso, di conseguenza, potrebbe lasciare il lavoro subito con la quota 100 poichè deve rispettare l’obbligo del preavviso di 6 mesi all’amministrazione per cui lavora.

