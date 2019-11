Pensione Quota 41 con legge 104: convivenza con il familiare

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube

In sintesi, sono ammessi i lavoratori caregiver che prestano assistenza:

La normativa chiarisce alcuni aspetti importanti per questa figura, infatti possono accedere alla pensione quota 41 coloro che assistono il familiare con handicap grave in base al seguente ordine:

I requisiti richiesti per la pensione anticipata Quota 41 sono:

Siccome che mia moglie ha residenza in altro comune, posso usufruire io(affino) essendo unico convivente caregiver, della pensione anticipata 41 anni precoci.

Sono un libero professionista, al 31.12.2020 ho 41 anni di contributi e sono un precoce in quanto ho 2 anni di contributi prima del 19esimo anno di età.

La pensione anticipata quota 41 è una misura destinata ai lavoratori precoci che si trovano in determinate tutele, tra queste vi è la figura del caregiver (colui che assiste il familiare con handicap grave ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3). Analizziamo i requisiti richiesti in questa casistica di tutela

Per una risposta dei nostri esperti scrivi a consulenze@notizieora.it I nostri esperti risponderanno alle domande in base alla loro rilevanza e all'originalità del quesito, rispetto alle risposte già inserite in archivio.