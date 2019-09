Pensione Quota 41 e Caregiver, nel 2020 sarà possibile fare domanda?

Pensione anticipata Quota 41 nel 2020 sarà possibile fare domanda? Con l’incertezza del Governo sempre più persone ci pongono domande sulle misure pensionistiche in vigore e cosa succederà. In quest’articolo esamineremo una domanda posta da un lettore su WhatsApp che ci chiede la quota 41 come Caregiver: Buongiorno, essendo un Careviger dal 2019 e avendo la convivenza, maturo i 41 anni al 1° giugno 2020.Potrei fare domanda di pensionamento entro il 1° marzo 2020? Grazie.

Pensione anticipata Quota 41: i requisiti richiesti

La pensione anticipata Quota 41 è una misura strutturale ed è destinata ai lavoratori che hanno maturato 41 anni di contributi, indipendentemente dall’età anagrafica, di cui almeno un anno di contributi effetti di lavoro versati prima del diciannovesimo anno di età (lavoro precoce). Inoltre, bisogna trovarsi nelle categorie tutela, di seguito riportate:

lavoratore disoccupato che ha perso involontariamente il posto di lavoro e che da tre mesi ha terminato la fruizione della NASPI;

lavoratore con n’invalidità uguale o superiore al 74 per cento;

lavoratore “Caregiver”, colui che assiste almeno da sei mesi il familiare in situazione di handicap grave (legge 104 art. 3 comma 3), la convivenza è un requisito indispensabile;

lavoratore che svolge mansioni gravose e usuranti.

Il decreto legge n. 4/2019 ha bloccato l’aspettativa di vita che prevedeva un rialzo del requisito contributivo di 5 mesi, ma ha inserito una finestra mobile di tre mesi dalla maturazione dei requisiti.

Pensione Quota 41 per lavoro gravoso camionista, come capire se la qualifica è giusta?

Risposta

Lei può accedere alla pensione con Quota 41 se oltre ad essere lavoratore Caregiver e aver maturato il requisito di 41 anni di contributi, è anche un lavoratore precoce (almeno un anno di contributi prima del compimento 19° anno di età).

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram e WhatsApp al numero +39 3515397062