In riferimento alla contribuzione valida per la pensione Quota 41, un lettore ci chiede: Buongiorno, sono un autoferrotranviere a 17 anni sono entrato in marina militare con la ferma di 6 anni. Il periodo dei primi 18 mesi sono considerati come servizio militare, ma questo periodo è valido per accedere alla quota 41?

Pensione Quota 41 e servizio militare

Il requisito contributivo della pensione anticipata Quota 41 destinata ai lavoratori che hanno svolto prima del compimento del 19° anno di età almeno 12 mesi di contributi versati di lavoro effettivo. Sono esclusi i contributi figurativi e gli eventuali contributi da riscatto, quindi, nel caso del servizio militare che è coperto da contribuzione figurativa, non può essere utilizzato a computo dei 12 mesi prima del compimento del 19° anno di età.

Comunque, i contributi figurativi per il servizio militare di leva sono validi ai fini del pensionamento per la misura e per il diritto, ma non per il periodo di precoce.

In riferimento al servizio militare, consigliamo di leggere:

Pensione e servizio militare: c’è differenza fra servizio obbligatorio e volontario

Riscatto contributi servizio militare, se smarrito il congedo cosa fare?