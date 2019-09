I lavoratori che svolgono il lavoro come camionista rientrano nella Quota 41 se lavoratori precoci. Il campo è ristretto ad una determinata categoria di lavoratori, su quest’argomento, un lettore ci pone il seguente quesito: Buona sera, mi chiamo luca sono nato nel 1962 o iniziato a lavorare il 5 febbraio del 1978 avevo 16 anni sono un lavoratore precoce dal 2012 lavoro presso una società autotrasporti logistica con le mansioni autista guida mezzi pesanti camionista tutt’ ora sono in forza lavorativa vorrei sapere se faccio parte dei lavoratori gravosi e se posso andare in pensione con quota 41 dato che faccio parte dei lavoratori precoci più gravosi, sperando in una vostra risposta distinti saluti

Pensione Quota 41: categoria ISTAT – conduttore messi pesanti

I lavori gravosi come conduttori di mezzi pesanti e camion con il codice ISTAT 7.4.2.3.0 prevede le seguenti professioni:

autista di carroattrezzi

autotrasportatore

autotrasportatore merce

camionista

conducente di autobetoniera

conducente di autobotte

conducente di autocarro

conducente di autoinnaffiatrice

conducente di autotreno

conducente di innaffiatrice stradale

conducente di spazzaneve

conducente mezzi di raccolta dei rifiuti

Possono accedere alla Quota 41 i lavoratori precoci che hanno maturato un requisito di 41 anni di cui almeno un anno di contributi utili versato prima del diciannovesimo anno di età. Inoltre, bisogna trovarsi nelle categorie di tutela, tra queste rientrano i lavoratori che svolgono lavori gravosi.

Quindi, in risposta al nostro lettore, lei può accedere alla pensione Quota 41 con 41 anni di contributi, indipendente dall’età anagrafica, in quanto lavoratore precoce che svolge un lavoro che rientra nelle mansioni gravose.

Viste le molteplici criticità della classifica del lavoro gravoso, le consiglio di far controllare il suo contratto e la sua busta paga da un consulente del lavoro e verificare se la categoria e la mansione svolta rientra nel codice ISTAT sopra menzionato. Questo, per non avere spiacevoli sorprese all’atto della compilazione del modello Ap116 da parte del datore di lavoro.

