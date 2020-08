La pensione Quota 41 permette l’accesso alla pensione senza requisito anagrafico, ma non è accessibile a tutti. La quota 41 ha dei vincoli ben precisi, fa parte delle pensioni news del 2020. Cambierà questa forma pensionistica nel 2021? Scopriamolo insieme.

Pensione Quota 41: requisiti e tutele

Un lettore ci chiede: “Buongiorno, sono un lavoratore precoce, ho iniziato a lavorare a 16 anni senza mai smettere e ho raggiunto a maggio 41 anni di contributi, volevo fare domanda della pensione quota 41 destinata ai precoci, ma il CAF mi ha detto che non posso accedere perché non ho i requisiti. Mi ha consigliato di lavorare altri due anni e fare domanda della pensione anticipata. È così non posso accedere? Devo per forza aspettare o c’è qualche possibilità che le cose cambino?”

Non basta solo il lavoro precoce e i 41 anni di contributi

Quello che ha detto il CAF è giusto, perché la pensione quota 41 riservata ai lavoratori precoci prevede dei requisiti stringenti oltre il lavoro precoce e il requisito contributivo di 41 anni, è richiesto che il lavoratore appartenga ad una delle seguenti tutele: lavoratore che ha perso involontariamente il lavoro e ha terminato di fruire l’indennità di disoccupazione da almeno tre mesi; lavoratore con disabilità con una percentuale al 74 per cento; lavoratore che si occupa da almeno sei mesi di un familiare con handicap grave; lavoratore che svolge mansioni particolarmente faticose, appartenenti alle categorie di lavoro gravoso e usurante.

Di conseguenza il lavoratore che non si trova in una delle quattro tutele elencate, anche se è lavoratore precoce e ha raggiunto 41 anni di contributi, non può accedere alla quota 41.

La pensione anticipata invece, non prevede il requisito anagrafico ed è senza paletti o tutele, solo il requisito contributivo che per gli uomini è di 42 e 10 mesi, mentre le donne hanno uno sconto di un anno, infatti, possono accedere con 41 e 10 mesi di contributi.

Sia la quota 41 che la pensione anticipata, prevedono una finestra mobile di tre mesi dal perfezionamento dei requisiti.

In riferimento alla possibilità di una quota 41 senza paletti, solo con 41 anni di contributi è stata promessa dalle precedenti poltrone Salvini – Di Maio, ma dalle indiscrezioni che arrivano, sicuramente il 2021 questa misura non andrà in vigore.

