Pensione quota 97,6 per lavoro usurante: vediamo a chi spetta

I lavoratori usuranti hanno diversi benefici per il pensionamento e non riguardano soltanto la possibilità di accedere alla quota 41 e alla pensione con Ape sociale. Esiste, infatti, un pensionamento a quote che non molti conoscono ed è riservato soltanto a coloro che svolgono mansioni usuranti.

Pensione a quote per lavoro usurante

Un nostro lettore ci scrive:

Immagino il bel da fare che avete mi metto in colonna una mia domanda è io ho 35 anni di contributi effettivi di cui 11 (ancora in corsa) lavoro usurante ho 56 anni di età il mio lavoro è autista di linea a lunga percorrenza quando potrò o meglio quando mi è consentito andare in pensione? Dimenticavo autista di bus. Grazie mille per il vostro impegno

I lavoratori usuranti possono anticipare la pensione, oltre che con l’anticipata ordinaria (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne), anche con la quota 41, che però è riservata ai lavoratori precoci, e con l’Ape sociale, che richiede almeno 36 anni di contributi e 63 anni di età (valida, al momento per tutto il 2020), anche con la pensione con quota 97,6, riservata, appunto soltanto ai lavoratori usuranti.

Possono accedere alla pensione a quote per lavoratori usuranti i lavoratori che raggiungono i 35 anni anni di anzianità contributiva minima e che possono vantare: almeno sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, compreso l’anno di maturazione dei requisiti oppure ad almeno la metà della vita lavorativa.

Per poter accedere alla prestazione, come detto servono almeno 35 anni di contributi ed almeno 61 anni e 7 mesi di età.

Nel suo caso, quindi, avendo oggi 35 anni di contributi e 56 anni di età rientrerebbe nella pensione a quote solo al compimento dei 61 anni e 7 mesi di età (più eventuale adeguamento Istat). Le mancherebbero, quindi, altri 5 anni e 7 mesi per poter beneficiare della prestazione, che, al momento, sembra essere quella che le permette il pensionamento più veloce.

Si ricorda che per i lavoratori dipendenti sono richiesti 61 anni e 7 mesi di età, per gli autonomi usuranti 1 anno in più.

