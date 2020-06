Cosa succede se alla domanda di pensione ci si accorge che il datore di lavoro non ha pagato i contributi? Questo è un problema che spesso i lavoratori certi di poter andare in pensione si sono trovati a combattere nei tribunali per i loro diritti. Vediamo cosa fare in questi casi.

Pensione: se il datore di lavoro non versa i contributi, il caso

Volevo porre un quesito, del tutto veritiero.

Mio padre ha 37 anni di contributi e 60 anni

Per motivi di screzi familiari ha rotto il rapporto lavorativo con il fratello , per che alla fine si e scoperto che non pagava i contributi da diversi anni .

Mio padre ha subito un intervento delicato alla schiena quindi non può più lavorare o fare lavori pesanti.

Ma al momento di formalizzare la pensione ha scoperto il quanto.

Ora per vie legali e avvocati non si capisce nulla cerchiamo invano di capirci qualcosa ma non risolvono niente , tranne cambiare avvocati .

Questa storia va avanti da diversi anni.

Ce una soluzione?

Le cose da fare per ricostruire la pensione

Il consiglio che mi sento di dare ai lavoratori è quello di tenere sempre sotto controllo la propria situazione contributiva. Oggi è molto facile, con le credenziali Inps, basta scaricare l’App e si può tenere sotto controllo il proprio estratto contributivo, alla prima anomalia si può chiedere spiegazioni e cercare di risolvere il problema in tempo, invece di arrivare alla fine dell’attività lavorativa, in alcuni casi potrebbe essere troppo tardi recuperare i contributi non versati.

Se il datore di lavoro non versa i contributi, il lavoratore può intimare il pagamento, tramite un avvocato. Anche i contributi Inps sono soggetti alla prescrizione; nel caso specifico la prescrizione è di cinque anni.

Se il dipendente si accorge dopo cinque anni che i contribuiti non sono stati pagati dal datore di lavoro, può chiedere la costituzione di una rendita vitalizia. La procedura è molto lunga e complessa. Per accedere a questa procedura bisogna dimostrare con prova scritta avente data certa che c’è stato un rapporto di lavoro continuativo, inoltre, è richiesta la prova del pagamento dello stipendio periodico e l’entità dello stesso.

Nel caso non è possibile seguire la strada della rendita vitalizia, è possibile intraprendere una causa per risarcimento del danno contro il datore di lavoro.

Un’altra possibilità per recuperare la pensione è presentare una domanda di riscatto dei contributi non versati. La domanda dev’essere inoltrata direttamente all’Inps, i periodi riscattati sono validi ai fini pensionistici come fossero versati negli anni dovuti.

Queste sono le varie strade da perseguire per poter far valere i contributi maturati e non pagati.

