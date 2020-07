Sottoscrivere un fondo pensione è una giusta scelta in un periodo di incertezze sulle misure pensionistiche in vigore e soprattutto con l’innalzamento dell’età pensionabile a 67 anni nel 2020 con un minimo contributo di 20 anni. Abbiamo fatto una simulazione e con un minimo di contributi un lavoratore medio percepisce a 67 anni ammonta a circa 526 euro netti al mese. Un fondo pensione permette di integrare questa somma con una previdenza complementare e non solo, con la RITA è possibile accedere al pensionamento anticipato di 5 anni prima se lavoratore o 10 anni prima se disoccupato da lunga durata. Aderire al fondo pensione ha innumerevoli vantaggi e dal 2018 con la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata fanno parte delle pensioni news.

Sottoscrizione del fondo pensione

Una lettrice mi ha contattato su Facebook e mi ha chiesto: “Salve, io sono una signora disoccupata da anni, ho 58 anni e 22 anni di contributi. Vorrei avere informazioni in merito alla RITA in quanto al caf mi hanno detto c’è se avessi un fondo pensionistico potrei accedere alla pensione anticipata. In sintesi potrei accedere a un fondo pensione a 62 anni Distinti saluti Luisa”

Cara Luisa,

il pensionamento con la rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) non è accessibile a tutti. Bisogna aver per tempo aderito a un fondo pensione e versato i contributi. Questa misura conviene quando si è versato un montante contributivo alto. I cinque anni richiesti sono il minimo e la rendita che si percepisce è molto bassa.

La rendita non deve essere confusa con la pensione. Con la Rita lei percepirebbe il montante accumulato nel fondo ripartito negli anni che le mancano per la pensione, quindi, più si accumula più è alta la rendita. In quest’articolo troverà alcuni esempi di calcolo: Pensionamento con la rendita a 57 o 62 anni: esempi di calcolo per capire la convenienza

Le consiglio tramite il patronato di verificare se può accedere ad una delle tre deroghe Amato o alla legge Dini, trova qui tutte le informazioni:pensione contributiva con 5, 15 e 20 anni di contributi, deroghe Amato e Opzione Dini

