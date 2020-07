Per accedere alla pensione di vecchiaia, in Italia, sono necessari almeno 20 anni di contributi versati. Solo in alcuni rari casi è possibile accedere con 15 anni di contributi grazie alle pensioni quindicenni previste dalle deroghe Amato o con almeno 5 anni grazie alla pensione di vecchiaia contributiva. In ogni caso queste possibilità sono offerte ad una platea molto ristretta di beneficiari richiedendo degli specifici requisiti contributivi ed un’età sempre fissata a 67 anni.

Pensione con meno di 20 anni di contributi

Un lettore scrive: Buonasera, mia madre ha circa 19 anni e 8 mesi di contributi come collaboratore scolastico. Ha iniziato a lavorare nel 2000,è andata in pensione a settembre 2019,ma solo a febbraio ci hanno consigliato di fare richiesta per assegno sociale, che l’è stato concesso. Vorrei sapere se x i 19 anni e 8 mesi di contributi che ha le può essere riconosciuto un’ulteriore indennità, cumulabile con l’ assegno sociale. Grazie

Visto che i contributi sono stati versati tutti dopo il 1995, sua madre al compimento dei 71 anni ha diritto alla pensione di vecchiaia contributiva che richiede almeno 5 anni di contributi e che tutti i contributi ricadano nel sistema contributivo puro.

Non mi specifica l’età di sua madre ma suppongo quasi 68 anni visto che ha smesso di lavorare da quasi un anno. Premettendo che, in ogni caso sua madre aveva diritto a presentare domanda di trattenimento in servizio per raggiungere i 20 anni di contributi (ma doveva essere lei a presentare domanda) se in ogni caso volesse accedere al pensionamento prima dei 71 anni dovrebbe percorrere la strada dei versamenti volontari.

Versando i 4 mesi mancanti al raggiungimento dei 20 anni di contributi richiesti, infatti, potrebbe accedere alla pensione di vecchiaia fin da subito. In ogni caso, sia che acceda alla pensione di vecchiaia a 71 anni, sia che scelga la strada dei contributi volontari per avere la pensione prima al momento del pensionamento l’assegno sociale non sarebbe più corrisposto, e deve fare attenzione anche a questo visto che sua madre ha diritto in ogni caso ad una pensione contributiva e quest’ultima non prevede l’integrazione al trattamento minimo (la cosiddetta integrazione al milione per chi rispetta i requisiti reddituali richiesti) e la pensione spettante potrebbe risultare essere più bassa dell’assegno sociale.

Le consiglio, in ogni caso, prima di fare qualsiasi passo, di far simulare la pensione spettante a sua madre per capire se le convenga maggiormente percepire l’assegno sociale o la pensione spettante.

