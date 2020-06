La pensione senza vincolo di età anagrafica esiste, e ci sono due misure previdenziali facenti parte delle pensioni news, vediamo quali sono e quali requisiti sono richiesti per poter inoltrare domanda all’Inps.

Pensione senza vincolo di età: due forme previdenziali in vigore

Uscire dal lavoro prima possibile, esaminiamo le pensioni: Quota 41 e pensione anticipata, che prevedono solo il montante contributivo, rispondendo alla domanda di un nostro lettore:

“Avendo 40 anni di versamenti ad aprile 2020 e 58 anni di età a settembre 2020 e ho iniziato a lavorare a febbraio 1980 all’età di 17 anni quando si aprirà la mia finestra per andare in pensione?”

Pensione Quota 41

Come lavoratore precoce lei può accedere Quota 41, ma sono richiesti requisiti ben specifici. La pensione Quota 41 oltre al lavoro precoce (almeno 52 settimane di contributi, anche non continuative, prima del compimento del 19° anno di età); 41 anni di contributi; inoltre, il lavoratore deve trovarsi in una delle seguenti tutele: disoccupato che ha finito da tre mesi di percepire la Naspi; invalidità al 74%; lavoratore che assiste il familiare con handicap grave almeno da sei mesi; lavoratore che svolge mansioni usuranti e gravose.

Se si trova in una di queste categorie al compimento dei 41 anni di contributi indipendentemente dall’età anagrafica può inoltrare domanda di pensionamento con Quota 41. Questa misura prevede dal 1° gennaio 2019 una finestra di tre mesi dal perfezionamento dei requisiti. E’ calcolata come una normale pensione e non presenta penalizzazioni sull’assegno.

La domanda deve essere inoltrata entro il 1° del mese di marzo è possibile inviare la domanda anche successivamente, ma non oltre il 30 novembre. Le domande tardive (dopo il 1° marzo) saranno considerate in base ai fondi disponibili.

Con più contributi è possibile accedere alla pensione anticipata

Se non rientra in questa misura perché non si trova in una delle quattro tutele, allora può aderire alla pensione anticipata con 42 e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne, a prescindere dall’età anagrafica. Anche questa misura prevede una finestra di uscita di tre mesi dal perfezionamento del requisito contributivo, non è penalizzante ed è calcolata come una normale pensione.

