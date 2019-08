Rassegna oggi 20 agosto su: Fisco e campagna anti-evasione; Blocco anticipo TFS o TFR per la crisi di Governo; Bollo auto e verbale legge 104 da revisionare; Bollo auto e verbale legge 104 rivedibile; Conto corrente e pignoramento; Pensione anticipata Quota 100 e crisi di Governo; L’Inps comunica la nuova scadenza dell’ISEE del 2019; Permessi legge 104 e turni di lavoro; tutte le novità della giornata.

Tutti sotto il mirino del Fisco: a tappeto i conti correnti

Fisco attiva la campagna anti-evasione grazie al risparmiometro. L’Agenzia delle Entrate controllerà i conti corrente di società, ditte individuali e liberi professionisti, ma non solo. Sono sotto mirino anche i conti corrente dei clienti di UniCredit, Intesa San Paolo e BNL. Leggi qui la notizia completa: Fisco: utenti nel panico per la campagna anti-evasione fiscale

Crisi di Governo e anticipo TFR/TFS

La crisi di Governo blocca l’iter per l’anticipo del TFS dei dipendenti pubblici. L’anticipo dopo l’approvazione del decreto è arrivato allo step finale, ma sembra che tutto si sia bloccato. Abbiamo analizzato la questione in quest’articolo: TFR o TFS come viene liquidato e cosa accadrà all’anticipo con la crisi di Governo?

Esenzione del bollo auto con legge 104

Abbiamo esaminato il quesito di un lettore che aveva ottenuto l’esenzione del bollo auto a scadenza, in quanto il verbale rivedibile. Per leggere la notizia completa, consigliamo di leggere: Bollo auto con legge 104: se il verbale riporta rivedibile, cosa fare?

Conto corrente e pignoramento

Abbiamo esaminato le operazioni che il debitore può ancora compiere. Abbiamo redatto una guida completa in base alla normativa vigente: Conto corrente: cosa prevede la legge in caso di pignoramento

Pensione anticipata Quota 100, cosa succederà nel 2020?

Molte le preoccupazioni dei lettori è sempre più forte, la crisi di Governo blocca ogni iniziativa e si ha timore di firmare contratti di uscita. Abbiamo tranquillizzati i lettori chiarendo che la pensione anticipata quota 100 è una misura sperimentale ed è legge a tutti gli effetti, valida per tre anni dal 2019 al 2021. Quindi, almeno per questi tre anni non ci saranno cambiamenti. Tutte le informazioni in quest’articolo: Pensione anticipata, il cambio di vertice blocca gli accordi d’uscita dal lavoro

ISEE del 2019 cambia la validità

L’Inps informa che l’ISEE presentata dal 1° gennaio 2019 ha validità fino al 31 dicembre 2019, rispetto alla precedente data che prevedeva la scadenza al 31 agosto 2019. Leggi qui il messaggio dell’Inps: ISEE: la dichiarazione del 2019 valida fino al 31 dicembre 2019, le novità Inps

Permessi legge 104 e turni di lavoro

Abbiamo esaminato il quesito di una lettrice che fruisce dei tre giorni di permesso legge 104 e sistematicamente il datore di lavoro le cambia il turno prima della fruizione del permesso creandolo difficoltà nell’assistenza al familiare con handicap grave (legge 104 art. 3 comma 3). in quest’articolo abbiamo esaminato cosa prevede la normativa e cosa fare in questi casi: Permessi legge 104 e lavoro a turni, nei festivi bisogna recuperare?