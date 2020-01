Pensioni 2020: calendario giorno pagamento mese per mese

Le date di pagamento delle pensioni per tutto il 2020 sono state ufficializzate dalla circolare INPS diffusa l’11 dicembre scorso. Per il 2020, come per il 2019, la data dei pagamenti delle pensioni è fissata al primo giorno di ogni mese, con l’eccezione del mese di gennaio e dei mesi che non hanno il primo giorno bancabile.

Pensioni e pagamenti

A partire dal 2018 il pagamento delle pensioni il primo giorno bancabile di ogni mese è diventato strutturale quindi i pagamenti del cedolino delle pensioni, anno dopo anno, subisco cambiamenti davvero lievi.

Per il mese di gennaio, come ogni anno, il pagamento delle pensioni è il secondo giorno bancabile del mese, ed essendo il 1 giorno festivo il pagamento delle pensioni slitta al 3 anche per il 2020.Si ricorda che possono esserci differenze nei giorni di pagamento per chi riceve la pensione con Poste Italiane (bancabile anche il sabato) e per chi, invece, lo riceve tramite banca (bancabile solo dal lunedì al venerdì).

Vediamo, quindi, mese dopo mese, i giorni di pagamento per le pensioni.

Gennaio, come abbiamo anticipato è un caso particolare, il pagamento avviene per tutti il giorno venerdì 3 gennaio.

Febbraio: il pagamento della mensilità pensionistica sarà il 1 per chi utilizza Poste Italiane, il 3 per chi, invece, utilizza istituti bancari.

Marzo: pagamento per tutti lunedì 2.

Aprile: per tutti il pagamento sarà fissato a mercoledì 1.

A Maggio, essendo il 1 un festivo e cadendo di venerdì, per chi riceve la pensione con Poste Italiane il pagamento è per il 2, per chi invece ha l’accredito tramite banca il pagamento è per lunedì 4.

A giugno, luglio, settembre, ottobre e dicembre il pagamento per tutti avviene il 1.

Ad agosto per chi utilizza Poste italiane il pagamento è sabato 1, per chi utilizza la banca lunedì 3.

A novembre, per tutti, il pagamento è fissato lunedì 2

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube