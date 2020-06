Pensioni 2020 con solo i contributi maturati, quali possibilità ci sono? È la domanda che spesso ci rivolgono i lettori. Analizziamo in breve tutte le strade percorribili previste nelle pensioni news, rispondendo ai quesiti dei nostri lettori.

Pensioni 2020: solo con i contributi

Le pensioni 2020 prevedono molte misure, ma tutte con requisiti vincolanti. Analizziamo i quesiti dei lettori esaminando le varie possibilità

Domanda: A 60 anni con vent’anni di contributi si può andare in pensione?

Nelle pensioni 2020 non esiste una pensione ordinaria che permetta il pensionamento a 60 con 20 anni di contributi. Le uniche misure che lo prevedono, considerando il fattore anagrafico, sono: Rendita Integrativa Temporanea Anticipata e Pensione di invalidità.

La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.), per i disoccupati di lunga durata (24 mesi) prevede un anticipo di 10 anni dall’età richiesta per la pensione di vecchiaia. La RITA prevede che il lavoratore abbia versato almeno cinque anni in un fondo pensione abbia maturato un requisito contributivo di 20 anni. Questa misura permette di ricevere una rendita fino al perfezionamento del requisito anagrafico richiesto per la pensione di vecchiaia. Risulta convivente quando il montante contributivo versato nel fondo è elevato.

Per approfondire la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, consiglio di leggere: Pensionamento col fondo pensione a 57 anni o 62 anni

La pensione di invalidità, se lavoratore del settore privato, prevede seguenti requisiti:

lavoratori invalidi con una percentuale superiore all’80%;

un’età anagrafica se uomini di 61 anni, se donne a 56 anni;

un requisito contributivo minimo di 20 anni.

Per il pubblico impiego esiste la pensione di inabilità: per motivi di salute e assenze per malattia.

Lavoratore precoce ma con 28 anni di contributi

Buona sera, ho 62 anni a settembre ho 28 anni di contributi, di cui 21 mesi prima dei 19 anni 1 figlio e sono disoccupata dal 2014. Grazie

Salve, lei rientra nella categoria dei lavoratori precoci perché ha maturato almeno un anno di contributi prima del diciannovesimo anno di età, ma per accedere alla pensione anticipata per i lavoratori precoci bisogna aver maturato un requisito contributivo di 41 anni e appartenere ad una delle quattro categorie di tutela. Per maggiori informazioni consiglio di leggere: Pensioni: quota 41 o anticipata solo con i contributi, due le strade senza vincolo dell’età

Lei, quindi non può accedere a questa misura. In base al fattore temporale del versamento dei contributi può verificare se entra in una delle deroghe Amato e Dini oppure nella pensione contributiva, trova qui tutti i requisiti richiesti: Pensione contributiva con 5, 15 e 20 anni di contributi, deroghe Amato e Opzione Dini

Resta sempre l’alternativa della R.I.T.A. se ha versato almeno cinque anni in un fondo pensione: Pensionamento con la RITA: requisiti, aspetto fiscale e convenienza, guida completa

