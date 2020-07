Come accaduto nel mesi precedenti, dall’inizio dello stato di emergenza per contenere i contagi del Coronavirus, anche le pensioni del mese di agosto saranno pagate in modo scaglionato e con anticipo. I pagamenti inizieranno proprio da oggi, lunedì 27 luglio. Vediamo le date in cui andare ad effettuare il ritiro allo sportello in base all’iniziale del proprio cognome.

Pagamento pensioni agosto

Anche per questo mese, non sapendo ancora se lo stato di emergenza sarà prorogato dopo il 31 luglio, è stato predisposto il pagamento anticipato delle pensioni all’ufficio postale.

Con una nota Poste Italia ha pubblicato il calendario dei pagamenti, chiarendo, inoltre, anche come procederanno gli accrediti per chi non si reca allo sportello a prendere la pensione spettante in contanti.

Per chi ha accredito della pensione su un libretto di risparmio postale, su un conto corrente Banco Posta o su una PostePay Evolution, la somma spettante sarà disponibile proprio da oggi, 27 luglio.

Per chi ha predisposto l’accredito della propria pensione, invece, presso un istituto bancario l’accredito avverrà secondo le modalità consuete, ovvero il primo giorno bancabile del mese di interesse che per agosto è lunedì 3. I pensionati che si vedono accreditare la pensione in automatico possono prelevare le cifre da qualsiasi ATM del territorio nazionale, senza necessità di recarsi presso un ufficio postale.

Lo scaglionamento dei pagamenti, invece, riguarda soltanto coloro che si recano allo sportello delle Poste per ritirare la somma in contanti. Per evitare rischi agli anziani, che sono una delle fasce della popolazione più fragile, e per tutelare anche i dipendenti di Poste Italiane a contatto con il pubblico, si è predisposto il pagamento scaglionato che evita assembramenti e code fuori dell’ufficio postale.

Il calendario secondo il quale avverranno i pagamenti è il seguente:

Lunedì 27/07/2020 cognomi che iniziano per A B;

Martedì 28/07/2020 cognomi che iniziano per C D;

Mercoledì 29/07/2020 cognomi che iniziano per E K;

Giovedì 30/07/2020 cognomi che iniziano per L O;

Venerdì 31/07/2020 cognomi che iniziano per P R;

Sabato 01/08/2020 cognomi che iniziano per S Z.

Si ricorda, inoltra che per gli ultra settantacinquenni è ancora in vigore la possibilità di delegare i Carabinieri per il ritiro della pensione, in questo modo si ricevono le somme spettanti direttamente al proprio domicilio.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube