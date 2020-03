Pensioni in contanti e in anticipo presso qualsiasi ufficio Poste Italiane, le novità

Nelle misure destinate per emergenza coronavirus limitati anche gli accessi agli uffici Poste Italiane con un calendario per riscuotere la pensione in contanti secondo un calendario alfabetico. Le date della riscossione delle mensilità di aprile, maggio e giugno, seguono il seguente calendario: per il mese di aprile 2020 si potrà riscuotere la pensione presso qualsiasi ufficio postale dal 26 al 31 marzo; per il mese di maggio 2020 si potrà riscuotere presso qualsiasi Ufficio postale dal 27 al 30 maggio 2020; per la mensilità di giugno si potrà riscuotere presso qualsiasi Ufficio postale dal 27 al 30 giungo 2020.

Pensioni in contanti

Queste regole sono solo attive per l’emergenza per evitare il contagio coronavirus come disciplinato dalle ordinanze governative.

Questo calendario e l’anticipo del pagamento per le mensilità sarà in vigore solo per le mensilità di aprile, maggio, giugno 2020. I pagamenti saranno effettuati in anticipo in base alla turnazione alfabetica.

Molti ufficio sono chiusi ma è sempre possibile prelevare in contanti la mensilità presso qualsiasi sportello postale. Quindi, per chi abitualmente si presenta presso un ufficio postale in un comune diverso da dove risiede, può tranquillamente prelevare in contanti presso il bancomat dell’ufficio postale dove abita.

Ordine alfabetico presso uffici postali

Per gli uffici postali aperti tutti i giorni dal 26 marzo al 1° aprile:

26 marzo giovedì dalla A alla B

27 marzo venerdì dalla C alla D

28 marzo (mattina) sabato dalla E alla K

30 marzo lunedì dalla L alla O

31 marzo martedì dalla P alla R

1° aprile mercoledì dalla S alla Z



Per gli uffici postali aperti a giorni alterni dal 26 marzo al 1° aprile:

Uffici aperti lunedì, mercoledì e venerdì:

27 marzo venerdì dalla A alla D

30 marzo lunedì dalla E alla O

1° aprile mercoledì dalla P alla Z

Uffici aperti martedì, giovedì e sabato:

26 marzo giovedì dalla A alla D

28 marzo (mattina) sabato dalla E alla O

31 marzo martedì dalla P alla Z

Per gli uffici postali aperti eccezionalmente da giovedì 26 marzo a sabato 28:

26 marzo giovedì dalla A alla D

27 marzo venerdì dalla E alla O

28 marzo (mattina) sabato dalla P alla Z

Per tutti gli uffici postali aperti in unica giornata su tutta la settimana, il pagamento sarà effettuato a tutte le lettere nella stessa giornata.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube