Pensioni lavori usuranti: quanti anni di lavoro usurante occorrono per il riconoscimento

Per i lavoratori usuranti sono previste diverse misura di pensionamento anticipato, tra cui ricordiamo la quota 41, l’ape sociale e la quota 96,7 riservata esclusivamente ai lavoratori usuranti. Per poter accedere a queste forme di prepensionamento, però non basta svolgere un lavoro usurante, ma è necessario che quest’ultimo sia riconosciuto. Una nostra lettrice ci chiede: Buogiorno mi complimento per la chiarezza dei vostri articoli, il sistema pensionistico in Italia e’ difficile da capire anche per gli addetti al lavoro… ne approfitto per richiedere un vostro parere, qualora possibile, mio marito e’ un artigiano panettiere dal 1990 ad oggi, vanta 55 anni di eta’ e 30 anni circa di contributi come artigiano… qualora fosse assunto nei prossimi cinque anni come dipendente notturno nel suo panificio potrebbe accedere alla pensione per lavori usuranti?grazie mille.

Lavoro usurante e riconoscimento

Purtroppo non basta lavorare un anno, due o 5 anni come lavoratore usurante per poter fruire dei benefici dedicati a questa categoria di lavoratori che svolge mansioni che creano un’usura maggiore del fisico, della mente o che espongono a rischi più alti di malattie.

Il lavoro usurante, infatti, viene riconosciuto solo qualora sia stato svolto almeno 7 anni nei 10 anni che precedono la domanda di pensione o per almeno la metà della vita lavorativa.

Per accedere alla pensione riservata ai lavoratori usuranti, quindi, suo marito se assunto adesso come notturno dovrebbe lavorare almeno 7 anni per il riconoscimento. In ogni caso per accedere alla quota 96,7 sono necessari 61 anni e 7 mesi di età ed almeno 35 anni di contributi: fra 5 anni suo marito non riuscirebbe a soddisfare tali requisiti che, però, potrebbe soddisfare (compreso il riconoscimento del lavoro usurante) a 62 anni di età con 37 anni di contributi.