Anche per il pagamento della pensione di luglio, come accaduto per quella di aprile, maggio e giugno, i pagamenti per chi riscuote il proprio assegno in contanti allo sportello avverrà in anticipo e in modo scaglionato.

Pagamenti pensione luglio 2020

Per chi ha l’accredito automatico della pensione su un libretto di Risparmio Banco Posta, e per chi ha un conto corrente postale o la PostePay Evolution avverrà in data 24 luglio.

Per coloro, invece, che hanno accredito presso conto corrente o libretto di risparmio presso istituto bancario l’accredito avverrà, come di consueto il primo giorno bancabile del mese di luglio, ovvero il 1 luglio.

Per chi, invece, percepisce la propria pensione in contanti presso lo sportello dell’Ufficio postale l’erogazione dei pagamenti avverrà in modo scaglionato, a partire dal 24 luglio, in base all’iniziale del cognome.

Vediamo quali sono le turnazioni per la pensione del mese di luglio:

mercoledì 24 giugno potranno recarsi a prelevare la pensione coloro che hanno un cognome che inizia con le lettera dalla A alla B;

giovedì 25 giugno potranno recarsi a prelevare la pensione coloro che hanno un cognome che inizia con le lettera dalla C alla D;

venerdì 25 giugno potranno recarsi a prelevare la pensione coloro che hanno un cognome che inizia con le lettera dalla E alla K;

sabato 26 giugno, limitatamente alla mattina, potranno recarsi a prelevare la pensione coloro che hanno un cognome che inizia con le lettera dalla L alla O;

Lunedì 29 giugno potranno recarsi a prelevare la pensione coloro che hanno un cognome che inizia con le lettera dalla P alla R;

martedì 30 giugno potranno recarsi a prelevare la pensione coloro che hanno un cognome che inizia con le lettera dalla S alla Z.

Con la pensione di luglio, si ricorda, che i pensionati aventi diritto percepiranno anche la quattordicesima della pensione, la mensilità aggiuntiva che spetta a coloro che hanno compiuto 64 anni e che hanno redditi fino a 2 volte il minimo INPS. Per approfondire è possibile leggere: Quattordicesima pensione a luglio 2020: ecco a chi spetta

Si ricorda, inoltre, che per i pensionati che hanno compiuto i 75 anni vi è la possibilità di delegare i Carabinieri al ritiro alla pensione allo sportello, per approfondire e sapere come fare invitiamo a leggere : Pensione: te la portano a casa i Carabinieri, ecco la delaga

