Pensioni per chi è stanco di lavorare: ci sono possibilità?

Superata una certa soglia di età i lavoratori possono decidere di voler lasciare il mondo del lavoro ed accedere alla pensione anche per stanchezza, sia essa fisica che mentale. Non tutti i lavori, infatti permettono di continuare fino a tarda età il loro svolgimento. A volte sopraggiungono anche patologie che rendono molto più faticoso lo svolgimento della propria attività e per questo motivo sono molti coloro che ci scrivono per vedere se è possibile accedere ad una qualsiasi forma di pensione. Come nel caso della nostra lettrice che scrive: Buongiorno, lavoro dal 1983 ho 54 anni non mi sento più di continuare a lavorare ho possibilità di andare in pensione?aspetto risposta grazie…

Pensione per stanchezza

In Italia, purtroppo, non è permesso accedere alla pensione ad un’età a nostra scelta se non si posseggono i requisiti contributivi che permettono l’accesso alla pensione anticipata. Le alternative in Italia per poter smettere di lavorare ed accedere alla pensione sono le seguenti:

pensione di vecchiaia con 20 anni di contributi e 67 anni di età

pensione anticipata che richiede 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini

quota 100 che richiede 62 anni di età e 38 anni di contributi

Ape sociale che richiede 63 anni di età e 30 anni di contributi (più l’appartenenza ad una delle 5 categorie tutelate)

Ape volontario che richiede 63 anni di età e 20 anni di contributi

quota 41 che è riservata a chi ha almeno 12 mesi di contributi versati prima del compimento dei 19 anni e ha maturato almeno 41 anni di contributi

pensione anticipata contributiva che richiede 64 anni di età ed almeno 20 anni di contributi maturati dopo il 31 dicembre 1996

pensione di vecchiaia contributiva che richiede 71 anni di età ed almeno 5 anni di contributi maturati dopo il 31 dicembre 1996

Rita che richiede o 57 anni di et (per i disoccupati) o 62 anni unitamente a 20 anni di contributi maturati e almeno 5 anni di contributi versati in un fondo previdenziale complementare.

Nel suo caso, con 54 anni di età e soltanto 36 anni di contributi tutte le misure sopra elencate sono inaccessibili. L’alternativa potrebbe essere rappresentata da una eventuale proroga dell’opzione donna anche per il 2020 poichè già in possesso del requisito contributivo dovrebbe centrare solo quello anagrafico (richiede, al momento 55 anni compiuti entro il 31 dicembre 2018).

La prima possibilità di pensionamento per lei è rappresentata dalla pensione anticipata che le richiede, però, la permanenza al lavoro per ancora 5 anni e 10 mesi.