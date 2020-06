Pensioni quota 41 con lavoro gravoso in base al codice Istat pubblicato nell’allegato in Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2018 n. 47. L’allegato individua le mansioni lavorative considerate particolarmente pesanti e faticosi che permettono l’accesso alla pensione quota 41 che fa parte delle pensioni news di quest’anno. Tanti i dubbi su quali tipologie di lavori possono entrare a far parte di quest’elenco. Abbiamo esaminato la categoria braccianti agricoli, in quest’articolo esamineremo i lavoratori addetti al sottosuolo.

Pensioni quota 41 lavoro gravoso: operai addetti al sottosuolo

Un lettore ci ha inviato una mail chiedendo alcuni chiarimenti in merito: Sono un operaio sottosuolo con 34 anni di contributi 15 di sottosuolo quando posso andare in pensione grazie

Lei non indica la sua età, i lavori gravosi sono tutelati nella pensione quota 41 per i lavoratori precoci, coloro che hanno versato almeno un anno di contributi prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Inoltre, bisogna aver maturato almeno 41 anni di contributi e appartenere ad una delle categorie lavorative considerate gravose.

Nel suo caso deve controllare, per entrare nei lavori gravosi, se è stato inquadrato con questa classificazione Istat:

Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici – Classificazioni Istat 6.1 – 8.4.1 – 8.4.2.

Fanno parte di tale gruppo gli operai, dell’edilizia, della manutenzione degli

edifici, dell’ industria estrattiva, della costruzione e manutenzione di dighe, strade, e altre opere pubbliche.

La prima cosa da fare è verificare se la sua categoria di assunzione è corrispondente ad una delle tre classificazione Istat sopra menzionate; poi se è un lavoratore precoce al perfezionamento dei 41 anni di contributi richiesti può fare domanda per la quota 41. La domanda dev’essere inoltrata il 1° marzo di ogni anno, può essere inoltrata anche in un momento successivo non oltre il 30 novembre, verrà considerata in base ai fondi a disposizione.

Se non rientra nella categoria di lavoro gravoso, può accedere alla pensione anticipata che prevede 42 e 10 (uomini) mesi di contributi a prescindere dall’età anagrafica.

