Pensioni: quota 41 o anticipata, cosa scegliere? Entrambe le due misure pensionistiche permettono di fare domanda a prescindere dall’età anagrafica solo con i contributi versati e per la quota 41 anche altri requisiti vincolanti, ma andiamo per ordine e verifichiamo le due possibilità. Queste misure non hanno scadenza e fanno parte delle pensioni news 2020.

Pensioni: quota 41 o anticipata, la scelta al bivio

Un lettore ci ha posto la seguente domanda: Io nel 2020 faccio 40 anni di contributi e ho 55 anni quando mi spetta la pensione anticipata?

Come sopra riportato è possibile accedere a due misure che permettono di accedere alla pensione a prescindere dall’età anagrafica: pensione Quota 41 e pensione anticipata.

Pensione quota 41: requisiti

La quota 41 ha regole ben precise e possono accedere a questa misura i lavoratori precoci (coloro che hanno maturato almeno 52 settimane di contributi prima del compimento del diciannovesimo anno di età); abbiamo un requisito contributivo di 41 anni e si trovano in una delle seguenti categorie di tutele:

disoccupato che ha terminato di fruire l’indennità di disoccupazione da tre mesi;

lavoratore disabile con una percentuale invalidante superiore al 74%;

lavoratore Caregiver (colui che assiste un familiare disabile);

lavoratore che svolge mansioni gravose o usuranti.

La quota 41 prevede una finestra di tre mesi dal perfezionamento dei requisiti.

Quindi, se lei si trova in una delle categorie di tutela elencate, può accedere alla quota 41 appena perfeziona il requisito contributivo di 41 anni.

Pensione anticipata: requisiti

Se non rientra nelle categorie di tutela può accedere alla pensione anticipata che richiede il seguente requisito contributivo:

41 e 10 mesi (donna) e 42 e 10 mesi (uomo) a prescindere dall’età anagrafica.

Questa misura ha solo il requisito contributivo e prevede una finestra di tre mesi dal perfezionamento del requisito contributivo richiesto.

