Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube

In riferimento al valore dell’assegno può fare una simulazione sul portale Inps, ogni lavoratore in base ai contributi e alla categoria lavorativa ha una situazione diversa, può accedere da qui: La mia pensione futura: simulazione della propria pensione

Quindi, al perfezionamento del requisito contributivo dei 41 anni, lei può fare domanda per la pensione anticipata quota 41, in quanto assiste suo figlio con handicap grave (legge 104 art. 3 comma 3).

Oltre, al lavoro precoce e il requisito contributivo di 41 anni il lavoratore per accedere a questa misura devono trovarsi in una delle seguenti categorie di tutela:

Buongiorno, volevo chiedervi: io sono una donna di 55 anni, con 40 di contributi, lavoro a tempo indeterminato (part-time), in possesso della legge 104 essendo mio figlio invalido al 100%, ho diritto e quindi, posso fare richiesta di pensione anticipata? Nell’eventuale assegno di pensione, in che misura (di soldi) hanno peso le trattenute? Grazie e cordiali saluti

Pensioni e quota 41 oggi destinata ai lavoratori che hanno versato almeno un anno (52 settimane) di contributi prima del compimento del diciannovesimo anno di età, chiamati “lavoratori precoci”. Questo non è l’unico requisito richiesto, la quota 41 non ha scadenza e fa parte delle pensioni news del 2020. Analizziamo nel dettaglio cosa conviene oggi rispondendo ad una nostra lettrice esaminando le pensioni quota 41 .

Per una risposta dei nostri esperti scrivi a consulenze@notizieora.it I nostri esperti risponderanno alle domande in base alla loro rilevanza e all'originalità del quesito, rispetto alle risposte già inserite in archivio.