Peperoncino, colesterolo, ansia da prestazione, gelato dopo cena, diabete e olio di Krill: tutte le novità di salute e benessere

Rassegna Salute e benessere di oggi 3 settembre 2019 su: Attenzione a mangiare troppo peperoncino: fa perdere la memoria, Tenere a bada il colesterolo si può, con la mirra, Ansia da prestazione: uomini e donne, di cosa avete paura?, Il gelato dopo cena? Attenzione, fa male alla pelle, Diabete e colazione: quali alimenti sono consigliati, Olio di krill: quali sono i suoi benefici e a che cosa serve: tutte le novità delle ultime 24 ore.

Attenzione al peperoncino

Il peperoncino è un prodotto italiano, legato alla cucina regionale calabrese; sappiamo che ha diverse proprietà benefiche, è ricco di vitamine e sali minerali, è cardioprotettivo, aiuta la digestione e abbassa il colesterolo, sconsigliato per chi ha la gastrite e soffre di emorroidi.

Per approfondire leggi anche: Attenzione a mangiare troppo peperoncino: fa perdere la memoria

Come tenere a bada il colesterolo

La mirra è una resina vegetale utilizzata da millenni, aiuta ad abbassare il colesterolo cattivo LDL: ecco come agisce e cosa fare.

Per approfondire leggi anche: Tenere a bada il colesterolo si può, con la mirra

Ansia da prestazione

La continua ricerca della perfezione a tutti i costi, va ad investire anche la vita intima, portando ad esempio, gli uomini, a vivere in prima persona le difficoltà nel raggiungimento dell’erezione per paura poi di non arrivare all’orgasmo. Invece, l’ansia da prestazione per la donna ha come causa scatenante la mancanza di confidenza e di complicità con il proprio partner, risultati difficili da raggiungere ancora di più quando ci si trova in un contesto di una relazione poco impegnativa.

Per approfondire leggi: Ansia da prestazione: uomini e donne, di cosa avete paura?

Va mangiato il gelato dopo cena?

Siamo alla fine dell’estate ma ci sono ancora delle serate che passiamo in giro con la famiglia, con amici. Le temperature lo permettono ancora, e allora perché non concederci un buon gelato dopo cena, che sia cono o coppetta, ma dobbiamo sapere che questo strappo alla regola non fa male solo ai fianchi, ma purtroppo fa male anche alla nostra pelle.

Per approfondire leggi anche: Il gelato dopo cena? Attenzione, fa male alla pelle

Diabete e colazione

Il diabete è una malattia che influenza i livelli di zucchero nel sangue che potrebbe portare anche a gravi complicazioni. La cosa fondamentale per chi è affetto da diabete è una sana alimentazione per tenere sotto controllo il livello degli zuccheri.

Per approfondire leggi: Diabete e colazione: quali alimenti sono consigliati

Olio di krill, benefici

L’olio di krill proviene da diverse specie di animali invertebrati e si tratta di zooplancton che si associa al fitoplancton dando vita al plancton. Il krill fa parte della catena alimentare di molte specie che vivono in mare, e viene usato per la produzione di molti integratori alimentari di qualità, alto il suo contenuto di omega 3 e dell’EPA e del DHA, due molecole per il corretto funzionamento delle funzioni cerebrali.

Per approfondire leggi: Olio di krill: quali sono i suoi benefici e a che cosa serve