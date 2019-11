Per essere felici bisogna meditare

Fino a pochi decenni fa chi pronunciava la parola meditazione veniva automaticamente associata a culti religiosi, santoni e guru; oggi però le cose sono cambiate, si cerca la meditazione in modo spirituale e con la crescita personale, chi si dedica alla meditazione non fa altro che cercare di placare i pensieri che si trovano nella mente e che ci impediscono di vivere bene. L’obiettivo da raggiungere è il benessere del corpo e della mente.

Studi fatti ci confermano che meditare rende felici

Molti studi scientifici hanno confermato che chi medita con costanza trae enormi benefici. In alcuni casi si è potuto dimostrare che la meditazione ha più effetti positivi dei medicinali usati per ansia e depressione, bastano 30 minuti al giorno. In un altro studio 16 persone, dopo che avevano eseguito meditazione continua per otto settimane, sono stati sottoposti a risonanza magnetica, il risultato è stato sorprendente, si è rilevato un aumento della concentrazione di materia grigia vicino alle aeree cerebrali e della memoria, in quelle che regolano le emozioni.

Meditare non è difficile, ci sono due cose da dire, migliora il benessere del corpo e dello spirito e che non ci sono effetti collaterali. Meditare non è difficile, basta scegliere uno spazio adeguato dove ci si può rifugiare quotidianamente. Può essere una parte della casa come può essere un posto all’aperto, l’importante è che sia un posto piacevole dove bisogna sentirsi a proprio agio.

Poi abbiamo la meditazione trascendentale, si tratta di una meditazione che si basa sull’utilizzo di un mantra, consiste di scegliere una parola o un suono la cui ripetizione, sostituisce il chiacchiericcio della nostra mente permettendo di raccogliere l’attenzione e unificarla. I benefici di questa pratica possono essere:

1)migliora l’apprendimento e la memoria

2)regala resilienza e forza mentale

3)regola I disturbi dell’umore

4)riduce la pressione sanguigna

5)migliora la concentrazione

6)aiuta a combattere alcolismo e tossicodipendenza

7)attenua il dolore fisico

8)riduce il rischio di malattie cardiache e ictus

