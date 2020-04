Per Jordan il miglior pilota di tutti i tempi non è Michael Schumacher e nemmeno Ayrton Senna

Eddie Jordan è l’uomo che ha portato Michael Schumacher in Formula 1. Il pilota tedesco ha fatto con lui il suo debutto nel 1991. Tuttavia Jordan ritiene che Schumacher non sia il miglior pilota di tutti i tempi. Nel podcast irlandese Of The Ball, Jordan ha affermato che Schumacher non può essere considerato come il pilota numero uno di tutti i tempi. Jordan ha detto che Michael Schumacher quando ha firmato con la Ferrari ha preteso una clausola che indicava chiaramente come lui fosse il primo pilota e avesse la precedenza su tutti. Questo secondo Jordan non rende Schumacher il miglior pilota di sempre a suo giudizio.

F1: per Eddie Jordan il miglior pilota di tutti i tempi non è Michael Schumacher e nemmeno Ayrton Senna

Per quanto riguarda la scelta del miglior pilota di sempre, secondo Jordan non è nemmeno Ayrton Senna sebbene in tanti pensino questo. Secondo lui il migliore è stato Alain Prost anche se questa sua opinione spesso lascia increduli gli altri. “Quando dico che Prost è stato il migliore la gente dice sempre: sei serio? Ma devi valutare bene le cose. Prost ha vinto il campionato del mondo quattro volte. Inoltre, si è avvicinato anche ad altri due titoli”ha detto l’ex proprietario dell’omonimo team di F1. Jordan conosce Prost dal suo periodo come collaudatore alla McLaren. ” Quello che ho sempre trovato speciale su di lui è che è un pilota abile nel gioco di squadra” , ha concluso Jordan.

